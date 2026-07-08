Казахстан и ИКАО подписали соглашение о расследовании авиапроисшествий

В Монреале состоялась встреча казахстанской делегации с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО), по итогам которой подписано соглашение об укреплении потенциала Центра по расследованию авиационных происшествий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Казахстанская делегация презентовала на встрече деятельность и планы созданного Центра.

Центр по расследованию авиационных происшествий является одним из первых в СНГ спецорганом, созданным для расследования авиационных происшествий и инцидентов в соответствии с международными стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

На встрече представители Центра и ИКАО подписали Соглашение, направленное на поддержку и институциональное укрепление нового органа по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в Казахстане.

Фото: Комитет гражданской авиации РК

— Соглашение предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые позволят укрепить технический потенциал органа по расследованию. В рамках проекта будут привлечены квалифицированные эксперты ИКАО для оценки существующих возможностей Центра, проведения анализа потребностей в подготовке расследователей и формирования рекомендаций по оснащению лаборатории современным оборудованием и техническими ресурсами. Особое внимание будет уделено устранению замечаний, выявленных аудитом ИКАО, и дальнейшему совершенствованию национальной системы расследования авиационных происшествий и инцидентов, — рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Фото: Комитет гражданской авиации РК

Совместная работа Казахстана и ИКАО будет способствовать повышению уровня безопасности полетов, внедрению современных методов и технологий расследования, укреплению материально-технической базы, развитию сотрудничества с международным авиационным сообществом, убеждены в КГА.

В Центре намерены продолжить работу по внедрению международных стандартов, повышению профессиональных компетенций расследователей и созданию современной национальной системы расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Напомним, казахстанские авиаспециалисты повысили квалификацию в аэропорту Нью-Йорка. Министерство транспорта Казахстана совместно с Посольством США в Астане организовало участие представителей авиационных властей страны и специалистов аэропортов Астаны и Алматы в программе International Air Cargo Interdiction Training.