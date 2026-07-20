Казахстан и Грузия перейдут на электронный обмен разрешениями для автоперевозок с 22 июля

В Астане состоялось очередное заседание Казахстанско-Грузинской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта РК.

По итогам совещания стороны договорились с 22 июля 2026 года перейти на выдачу и обмен разрешениями в электронном формате через систему e-Permit в тестовом режиме.

На встрече было отмечено, что переход на электронный документооборот позволит сократить административные процедуры, повысить прозрачность перевозочных процессов и ускорить оформление международных перевозок.

Кроме того, стороны подтвердили готовность установления безлимитной квоты разрешений после реализации полного перехода на электронный обмен.

Фото: Минтранспорта

Также были рассмотрены актуальные вопросы развития двусторонних и транзитных грузоперевозок. Стороны отметили устойчивый рост объемов грузоперевозок и подтвердили важную роль Казахстана и Грузии в международных транспортных коридорах.

В целях удовлетворения потребностей перевозчиков было принято решение о взаимном обмене дополнительно 6 000 разрешений на 2026 год.

Кроме того, предварительная квота разрешений на 2027 год была согласована в объеме 20 500 единиц, что на 6 000 больше по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение квоты создаст дополнительные возможности для удовлетворения спроса на международные автомобильные перевозки и развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Грузией.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества в транспортной сфере, и подчеркнули важность развития отношений в сфере автомобильного транспорта между Казахстаном и Грузией.

Напомним, Казахстан обновит правила авиаперевозок. О том, что изменится для пассажиров, можете прочитать по ссылке.