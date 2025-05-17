Казахстан и Греция укрепляют сотрудничество в сфере транспорта и логистики

Казахстанские транспортники прибыли в Грецию при поддержке нашего Посольства в г.Афины. В состав делегации вошли представители Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан, Международного морского торгового порта Актау, АО «Казмортрансфлот», АО «Кедентранссервис», ТОО «Kaspi Grain Way», а также Национальной компании «Kazakh Invest».

Визит состоялся в развитие договорённостей, достигнутых на встрече Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Греческой Республики Кириакоса Мицотакиса 13 ноября 2024 года в Баку в рамках международной конференции COP-29.

Ключевой темой визита стало обсуждение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута («Средний коридор») и его сопряжения с греческой транспортной и портовой инфраструктурой.

В рамках круглого стола, организованного совместно с Греческой федерацией предприятий (SEV), казахстанская сторона представила перспективные проекты модернизации каспийских портов, а также условия и механизмы привлечения иностранных инвестиций. Греческие партнёры выразили заинтересованность в создании совместных мультимодальных логистических сервисов.

В ходе визита состоялись встречи с руководством Национального инвестиционного фонда Греции Growthfund PPF, управляющего государственными активами и реализующего проекты в области развития портов, а также с менеджментом ведущих судоходных компаний Navios Maritime Holdings и Tsakos Group, совокупный флот которых превышает 280 судов.

Делегация также посетила крупнейший порт Греции – Пирей, ознакомилась с производственными мощностями судостроительных предприятий Skaramangas и Elefsis (ONEX Group), а также с деятельностью компании POLYECO, передовым греческим предприятием по переработке отходов и очистке от нефтяных разливов.

Отдельное внимание было уделено переговорам в министерстве иностранных дел Греческой Республики с Генеральным секретарём Димитрисом Скалкосом и представителями профильных министерств. Стороны обсудили перспективы интеграции маршрута «Каспий –Чёрное море – Средиземное море» в европейские транспортные сети, в том числе в рамках инициативы «Global Gateway», а также вопросы углубления экспертного диалога на институциональном уровне.

В частности, Димитрис Скалкос отметил, что «развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута открывает значительные перспективы для углубления сотрудничества между Грецией и Казахстаном и позволит органично связать новые транспортные цепочки с Балканами».

Глава казахстанской делегации Касым Тлепов, заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК, подчеркнул, что развитие Транскаспийского международного маршрута является ключевым приоритетом Казахстана для диверсификации экспортных направлений.

Он пригласил греческие компании принять участие в модернизации портовой и логистической инфраструктуры, заверив в создании максимально благоприятных условий для инвесторов. По его словам, реализация этих проектов усилит устойчивость региональных цепочек поставок и придаст новый импульс как двусторонней торговле, так и расширению взаимодействия с европейскими странами.

Посол Республики Казахстан в Греции Тимур Султангожин отметил, что Казахстан и Греция, являясь важными транспортно-логистическими хабами в своих регионах, обладают широкими возможностями для реализации совместных проектов и укрепления двусторонних отношений.

По итогам визита был достигнут значимый прогресс в укреплении институционального взаимодействия и установлении прямых контактов между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран. Это создаёт надёжную основу для дальнейшего расширения казахстанско-греческого сотрудничества в области транспорта, логистики и зелёных технологий, а также подготовки к предстоящим контактам на высшем уровне.

Напомним, что перевозки по «Среднему коридору» достигли рекордных значений в 3,3 млн тонн. При этом на долю Казахстана приходится более 80% от общего объема перевозок.