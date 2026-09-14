Региональный центр Европейской организации публичного права создадут в Казахстане

В рамках рабочего визита в Грецию ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Нургалым Абдиров принял участие в заседании Совета директоров Европейской организации публичного права (EPLO) и провел переговоры с руководством EPLO и Европейского университета права и управления (ELGU), передает агентство Kazinform.

EPLO — международная организация, объединяющая государства, университеты и научные институты в сфере публичного права, верховенства закона и подготовки профессиональных кадров.

По итогам встреч Академия подписала с EPLO Меморандум о взаимопонимании, а с ELGU — Соглашение о сотрудничестве. Документы предусматривают развитие совместных образовательных, научно-исследовательских и экспертных проектов.

— Одним из ключевых результатов стало достижение договоренности о создании на базе Академии Регионального центра EPLO. Площадка будет ориентирована на проведение совместных исследований, участие в международных и грантовых проектах, а также подготовку и переподготовку сотрудников правоохранительных и государственных органов, — отметили в Генпрокуратуре РК.

Фото: Генеральная прокуратура РК

Отдельное внимание уделено направлениям, имеющим непосредственное значение для современной правоохранительной деятельности: кибербезопасности, применению искусственного интеллекта и противодействию транснациональной организованной преступности.

В рамках сотрудничества с ELGU согласованы совместные образовательные программы, включая программы двойных дипломов, академическую мобильность и стажировки. Достигнута договоренность о направлении 20 магистрантов и докторантов Академии на стажировку. Также стороны рассмотрели создание совместных исследовательских групп и перспективу открытия филиала ELGU на базе Академии.

— Достигнутые договоренности переводят международное сотрудничество Академии в практическую плоскость — через совместные исследования и образовательные программы, обмен опытом, стажировки и привлечение зарубежной экспертизы, — подчеркнули в Генпрокуратуре Казахстана.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана предложила своим коллегам из стран ОЭС совместный механизм оперативного реагирования на интернет-мошенничество.