Казахстан и глобальные медиа: как миром управляют алгоритмы

Мягкая сила и дипломатия влияния

По оценкам Международного союза электросвязи, на конец прошлого года интернетом на планете пользовались 5,5 млрд человек. Это две трети населения Земли. В большинстве исследований говорится, что каждый из нас в среднем потребляет около 30 гигабайт каждый день.

Типичные пользователи в среднем проводят в Интернете ежедневно 6 часов 40 минут. Это много. А если речь идет о социальных сетях вызывает вопросы. Ведь не всегда именно мы выбираем, что смотреть, за нас это делают алгоритмы. Кто это контролирует, есть ли вообще какой-то контроль?

Технологические гиганты и главы мировых держав соревнуются за доминирование в глобальном информационном поле. Дипломатия влияния – это сравнительно недавнее явление, которое в международных отношениях сегодня занимает ключевое место.

Впервые о мягкой силе заговорил американский политолог Джозеф Най 35 лет тому назад. Классифицировал ее он так: «власть через оружие и деньги – это жесткая сила. А власть через влияние – это та самая Soft Power (мягкая сила)».

К мягкой силе относят культуру, науку, образование и информацию. Но если с культурным обменом, научным и образовательным сотрудничеством все более-менее понятно, то информационное поле сегодня можно сравнить разве что с полем битвы.

Один из главных инструментов дипломатии влияния – международные медиа. Это крупные корпорации, которые производят контент на разных языках, с тем, чтобы влиять на восприятие в мире. В число топ-5 самых крупных международных медиа входят китайская CGTN, российская Russia Today, британская вещательная корпорация BBC, французская группа France Media Monk и немецкая Deutsche Welle.

Кадр из видео

А теперь возьмем для сравнения крупнейшие мировые компании по производству развлекательного контента, включающего фильмы, сериалы, программы, новости, аналитику и документальные расследования. Все компании из этого списка базируются в США.

По оценкам французских исследователей, в интернете примерно половина мирового контента производится в Америке. Порядка трети в странах Европейского Союза. И дальше с большим отрывом: Япония, Китай, Южная Корея, Россия и Австралия.

Но здесь надо сказать об еще одной особенности современного мира, когда каждый из нас может стать генератором контента.

– Если раньше государства взаимодействовали между собой при участии международных организаций, то сегодня активными участниками становятся и отдельные пользователи интернета. Любой человек, обладающий доступом к сети, способен влиять на характер международных отношений — провоцировать, распространять информацию или даже фейки, формируя определенное общественное восприятие стран, лидеров или событий. Таким образом, информационное пространство превращается в самостоятельную арену международных отношений, - рассказал политолог Айдар Амербаев.

Кадр из видео

Спикер подчеркнул, что наряду с традиционными механизмами влияния в международных отношениях – такими как экономическая мощь или военная сила, – все большее значение приобретают новые, более эффективные инструменты. В первую очередь это средства информационного воздействия и пропаганды.

Появились так называемые «компьютерные войска» – структуры, формирующие выгодную для определенных сил интерпретацию событий. Современное противостояние во многом разворачивается именно на уровне борьбы за доминирование той или иной версии международных событий.

В этом процессе активно участвуют блогеры, аналитики, эксперты, которые через интернет транслируют различные идеологические подходы и оценки.

Кроме того, мы находимся под воздействием внешних информационных потоков – крупных медиарынков и международных платформ. Это ставит на повестку вопрос информационной безопасности и необходимости регулирования цифрового пространства.

Показательно, что еще в начале 2000-х годов в мире активно развивались глобальные спутниковые телеканалы – такие как France 24, Al Jazeera, Russia Today. Их появление стало одним из первых проявлений новой информационной борьбы на международной арене.

– Владельцы информационных ресурсов и социальных сетей сегодня оказывают существенное влияние на общественное мнение. Каждый пользователь, находясь в экосистеме Facebook, «ВКонтакте» или Telegram, так или иначе подчиняется внутренним правилам этих платформ. Это тоже регулируемое пространство, просто здесь действуют рыночные механизмы. Однако при всей скорости распространения информации, нередко теряется её глубина и содержательность. Поэтому важно делать ставку на специализацию, на глубокое погружение в темы и развитие информационных ниш. Появление искусственного интеллекта вносит дополнительную сложность — становится трудно отличить авторский контент от сгенерированного. Именно поэтому вопрос ответственности за информацию выходит на первый план. Авторская позиция сегодня ценнее безличного потока данных. Об этом, кстати, говорил и Президент на недавнем Digital-форуме, – рассказал А.Амербаев.

Казахстан в глобальном информационном пространстве

Наша страна уверенно закрепилась в информационном поле, порой попадая в те самые тренды и рекомендации в глобальных сетях. Телеканал Jibek Joly – один из ключевых инструментов международного присутствия Казахстана в медиапространстве. Вещание ведется на четырех языках – казахском, русском, английском и китайском.

Через спутниковое покрытие Jibek Joly можно смотреть в 120 странах мира. Новости, аналитические программы, культурные форматы. Первый азиатский вокальный конкурс Silk Way Star стал одним из самых популярных шоу канала.

Кадр из видео

Информационную позицию страны усиливают и собственные медиа на международной арене. Агентство Kazinform публикует новости на пяти языках. Англоязычный Astana Times делает акцент на инвестициях, климате и реформах, помогая формировать устойчивый и взвешенный образ Казахстана для зарубежной аудитории. Но медийный ландшафт уже не ограничивается национальными ресурсами. К нему подключаются глобальные игроки. В 2023 году телеканал Euronews открыл региональный офис в Астане.

С этого момента репортажи о Казахстане регулярно выходят в эфир одного из крупнейших новостных каналов Европы. Свою роль играют и зарубежные корпункты казахстанских СМИ в Китае, США, Турции, России и ряде европейских и азиатских стран. Такая сеть позволяет оперативно реагировать на мировую повестку.

Современная информационная политика все чаще выходит за рамки традиционного эфира. В цифровой среде, в социальных сетях Казахстан тоже активно заявляет о себе. К примеру, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев один из самых популярных политиков Центральной Азии в социальной сети X.

У Главы государства больше 386 тысяч подписчиков. Это самый высокий показатель среди лидеров Центрально-Азиатского региона. А reels в Instagram Президента заслуживают отдельного внимания.

Но узнаваемость Казахстана формируют не только официальные лица. Например, Димаш Кудайберген собирает стадионы в Китае, Европе и США, заставляя миллионы людей впервые гуглить слово «Казахстан» и петь на казахском языке.

На узнаваемость Казахстана повлияла и вирусная туристическая кампания 2020 года Kazakhstan Very nice. Это ироничный ответ на образ страны из фильма «Бората» обернулся нашим триумфом. В течение первых 72 часов упоминания Казахстана в соцсетях выросли многократно. Мем стал вирусным, а информация об этой кампании была опубликована в крупнейших мировых медиа.

Американский журнал Vanity Fair назвал этот шаг самоироничным и смелым. The Guardian отметил, что Казахстан обернул насмешку в инструмент продвижения.

Даже New York Post признал кампанию одним из самых удачных туристических ходов года. Публикации о Very Nice появились больше, чем в 40 странах. Кампания быстро распространилась по TikTok, Reddit и Twitter. Надо сказать, что в глобальном индексе мягкой силы Казахстан занимает 80-ю строчку. Это самый высокий показатель среди стран региона Центральной Азии.

Закрепление позиций в информационном поле проходит и через развитие государственного языка. Что интересно, не только внутри страны, но и вне ее, и особенно в виртуальном пространстве. В России открываются казахские школы, а курсы изучения казахского языка организованы в казахских культурных центрах по всему миру.

Большое внимание Казахстан уделяет сегодня развитию информационных ресурсов. На прошедшем недавно казахстанско-российском медиафоруме в Алматы обсуждалось производство качественного контента, сотрудничество в сфере медиа и культуры, внедрение новых форматов совместной проекты. Особое внимание уделяется культурному взаимодействию.

Выступая перед участниками форума, Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова особо отметила важную дату – 190-летие со дня рождения выдающегося казахстанского и русского просветителя и востоковеда Шокана Уалиханова.

Будущее дипломатии влияния: этика, баланс и технологии

Социальные сети, безусловно, позволяют показать динамику внешнеполитической работы, но они отражают лишь внешнюю оболочку – новости, события, визуальные образы. Чтобы по-настоящему понять глубину и масштаб дипломатических усилий, необходимо обращаться и к другим форматам – аналитическим публикациям, интервью, печатным изданиям, где можно полноценно раскрыть подходы и результаты казахстанской дипломатии.

Дипломатия влияния из мягкой силы постепенно перетекает в так называемую электронную дипломатию. И здесь уже вопросы информационного суверенитета сильно переплетаются с техническими возможностями той или иной страны. Мы должны принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство и не использовались как инструмент манипуляции поведением и выбором граждан. Нельзя допустить, чтобы алгоритмы в угоду определенным привилегированным группам навязывали некие универсальные ценности и модели мышления, нивелируя культурное многообразие мира.

Справедливость – это когда технологии служат всем, а не только избранным. Стремительное масштабирование информационного поля требует все более серьезного регулирования. Разные страны мира пытаются ограничить негативные воздействия социальных сетей.

И умение договориться с мировыми технологическими гигантами — это часть электронной дипломатии. Регулирование социальных сетей в Казахстане движется к модели Европейского Союза, которая известна довольно жесткими ограничениями, особенно в части регулирования доступа детей к контенту. Как защитить собственное информационное пространство в измерении, где физических границ просто нет? Один из крупнейших экспертов в информационных технологиях Константин Аушев прокомментировал, как эти изменения влияют на будущее страны.

– Сразу бы хотелось отметить, что эта точка непостоянна. Она функция многих переменных. Понятно, что мы не должны скатываться в крайности, способствовать анархии данных и не должны возводить какие-то великие стены, которые никого никуда не пропускают. Но этот баланс в любом случае будет зависеть от индустрии, от размера компании, от компетенции страны. И здесь нужно сказать, что в нашем государстве этот баланс действительно стараются регулировать в зависимости от индустрии. У нас есть закон о персональных данных, есть единые требования, которые применяются к объектам критической инфраструктуры, – отметил эксперт, отметив важность закона об искусственном интеллекте, который оставляет достаточно много свобод для инноваций.

Кадр из видео

Не так давно Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с трибуны ООН, подчеркнул важность развития цифровой среды. Сегодня это направление получает новое измерение — формируется явление, которое можно назвать кибердипломатией.

Кибербезопасность во многом похожа на шахматную партию: невозможно защитить только свою фигуру, не выстраивая общую стратегию. Нужно просчитывать ходы, учитывать позиции других игроков и действовать на опережение. Именно так Казахстан выстраивает свою политику в киберпространстве — последовательно, системно и с ориентацией на международное партнерство.

Эта позиция звучит не только с трибуны ООН, но и на международных форумах, конференциях и экспертных площадках. Казахстан выступает инициатором конкретных проектов и решений, направленных на совместную борьбу с киберугрозами.

Так, недавно по инициативе отечественных специалистов началось сотрудничество с Турцией по созданию киберхаба. В будущем планируется расширение партнерств и с другими странами. Все это показывает, что Казахстан видит свою роль в формировании безопасного и доверительного цифрового мира.