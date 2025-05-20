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    16:44, 20 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Германия реализуют инвестпроекты на $54,4 млрд

    В Астане проходит 16-е заседание Казахстанско-Германского Делового совета, которое служит важной площадкой для обсуждения ключевых направлений сотрудничества двух стран, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Kazinform / Агибай Аяпбергенов
    Фото: Kazinform / Агибай Аяпбергенов

    Участников мероприятия приветствовал первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр. Он подчеркнул значение германского бизнеса как стратегического партнера Казахстана.

    - В 2024 году международное агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Казахстана до Ваа1 — это наивысший показатель в истории нашей независимости. И такое признание результат системной работы по улучшению инвестиционного климата и упрощению административных процедур, - отметил Роман Скляр.

    Фото: Kazinform / Агибай Аяпбергенов
    Фото: Kazinform / Агибай Аяпбергенов

    С приветственным словом также выступили заместитель сопредседателя КГДС с казахстанской стороны, председатель правления  НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин и сопредседатель КГДС с немецкой стороны, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

    - Германия как одна из ведущих мировых экономик занимает позицию крупнейшего торгового партнера Казахстана среди стран ЕС. В то же время Казахстан входит в 50 основных внешнеторговых партнеров Германии и занимает 43 место по итогам 2024 года, - отметил Рустам Карагойшин. - На сегодняшний день в портфеле двусторонних проектов 63 инициативы на сумму более 54,4 млрд долларов США. Из них уже реализовано 32 проекта на сумму 1,1 млрд долларов и 12 находятся на стадии активной реализации.

    Михаэль Хармс подчеркнул важность конкретных экономических инициатив.

    - У нас есть шесть новых конкретных германо-казахстанских проектов в области перерабатывающей промышленности, сегодня они будут презентованы. Я думаю, это очень отрадный факт, если у нас такие проекты реализуются, то площадка КГДС себя отлично зарекомендовала, - сказал он.

    Участники обсудили перспективы углубления экономического партнерства, в том числе вопросы финансирования и реализации новых двусторонних проектов.

    Фото: Kazinform / Агибай Аяпбергенов
    Фото: Kazinform / Агибай Аяпбергенов

    В рамках заседания подписаны документы, направленные на развитие промышленной кооперации, технологическое партнерство и реализацию совместных инвестиционных проектов. Среди них – меморандумы о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек» и KfW Development Bank, между ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» и IMI zimmermann & jansen technologies gmbh, а также соглашения о сотрудничестве между АО «Банк Развития Казахстана» и KFW Development Bank, между РГП «Жезказганредмет» и немецкой компанией DAR Metall AG.

    Теги:
    Роман Скляр НУХ "Байтерек" Экономика Германия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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