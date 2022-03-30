Казахстан и Германия намерены продолжить совместное развитие транспортно-логистического комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр и руководители крупных германских компаний провели онлайн-встречу, где были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере логистики и развития транспортной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

В видеоконференцсвязи приняли участие 100 представителей правительственных и деловых кругов Казахстана и Германии. В своем выступлении Роман Скляр подчеркнул важность партнерства Казахстана и Германии в развитии транспортно-логистического комплекса, а также необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества и поиска новых путей развития. Германия является первой европейской страной, в которую был направлен контейнерный поезд из Китая транзитом через Казахстан.

В свою очередь, главный управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс дал положительную оценку развитию логистической и транспортной отрасли Казахстана и выразил уверенность в динамичном продолжении работы для увеличения показателей, а также особо подчеркнул надежность сотрудничества с казахстанскими партнерами и приверженность всем достигнутым договоренностям.

Директор компании «HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG» (Гамбургский порт) Томас Лютье отметил большой потенциал для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, назвав Казахстан ключевым партнером. Другие участники встречи также уделили особое внимание дальнейшим перспективам стратегического взаимодействия двух стран и реализации совместных проектов. В завершении встречи состоялась традиционная подиумная дискуссия в формате «вопрос-ответ» с участием казахстанских и германских представителей крупных логистических и транспортных компаний.