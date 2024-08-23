Казахстан и Германия договорились о новых проектах в сфере образования, водных ресурсов и сельского хозяйства

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел серию переговоров с коллегами из Федеративной Республики Германия. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служба Правительства РК.

В ходе рабочей поездки состоялась встреча с Парламентским статс-секретарем Федерального министерства образования и научных исследований Йенсом Бранденбургом, Парламентским статс-секретарем Федерального министерства продовольствия сельского хозяйства Клаудией Мюллер, управляющим директором организации German Water Partnership Борисом Грайфенедером, руководителем группы по национальной и международной экономической политике Ведомства Федерального Канцлера Хольгером Фабигом и научным директором Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) Сюзанне Буйтер.

С Парламентским статс-секретарем Федерального министерства образования и научных исследований Йенсом Бранденбургом обсуждена перспектива совместной подготовки профессиональных кадров водохозяйственной отрасли. Немецкая сторона выразила готовность в ближайшее время определить университет для коллаборации с новым Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации в Таразе.

Возможности выхода на рынок Германии казахстанской агропромышленной и органической продукции Канат Бозумбаев обсудил с Парламентским государственным секретарем Федерального министерства продовольствия сельского хозяйства Клаудией Мюллер.

Фото: Правительство РК

Германия является одним из ключевых сельскохозяйственных партнеров Казахстана.

Стороны договорились согласовать Концепцию Регионального центра устойчивого земледелия в Центральной Азии. Напомним, что работа по созданию Регионального центра устойчивого земледелия ведется по инициативе Президента Казахстана, озвученной в ходе его официального визита в Германию 28–29 сентября 2023 года.

Вице-премьер также провел переговоры с управляющим директором German Water Partnership Борисом Грайфенедером.

Фото: Правительство РК

Германское водное партнерство (German Water Partnership, GWP) — это сеть международной водной отрасли Германии, объединяющей более 300 компаний в сфере водных ресурсов. Сотрудничество с GWP является важным шагом на пути к устойчивому и эффективному управлению водными ресурсами и позволит использовать проверенные новые технологии.

Фото: Правительство РК

По итогам встречи была достигнута договоренность разработать проект Глобального соглашения о водном партнерстве Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия.

В тот же день вице-премьер выступил во время панельной дискуссии круглого стола «Вода — для устойчивого развития».

— Последствия недавних паводков, беспрецедентных по своей интенсивности за последние 80 лет, указали на необходимость инновационных подходов для борьбы и предотвращения подобных катастроф в будущем. При содействии ПРООН мы проводим апробацию немецкого цифрового решения по прогнозированию паводков Talsim. Также готовы изучить немецкий опыт решения проблем наводнений и программ по смягчению последствий, — сказал Канат Бозумбаев.

В ходе круглого стола десятки немецких компаний выразили желание сотрудничества и производства в Казахстане.

Далее Канат Бозумбаев встретился с руководителем группы по национальной и международной экономической политике ведомства Федерального Канцлера Хольгером Фабигом. Стороны обменялись мнениями в области промышленно-сырьевого сотрудничества и совместном освоении минеральных ресурсов.

— Повышение степени переработки сырья на месте с последующей транспортировкой продуктов более высокого передела обладает рядом преимуществ как для Казахстана, так и для Германии. Как озвучивал наш Президент, мы со своей стороны считаем оптимальным создание консорциума германских и казахстанских компаний по реализации совместных сырьевых проектов, — подчеркнул вице-премьер.

Изучение подземных водных ресурсов в Казахстане Канат Бозумбаев обсудил с научным директором Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) Сюзанне Буйтер.

Сегодня с GFZ успешно сотрудничает национальная гидрометеорологическая служба «Казгидромет» в рамках Берлинского процесса и инициативы «Зеленая Центральная Азия».

По итогам рабочей поездки вице-премьера в Германию были подписаны следующие документы:

Меморандум казахстанской стороны с Независимым институтом экологических проблем UfU.

Меморандум между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Немецким водным партнерством.

Меморандум между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и компанией с ограниченной ответственностью «INNARI инновационное природное орошение».

Меморандум между ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства» (КазНИИВХ) — Республики Казахстан и Независимым институтом экологических проблем (НИЭП) Германии.

Меморандум о взаимопонимании между Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан и Независимым институтом по проблемам окружающей среды Германии.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК