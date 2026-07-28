Казахстан и Франция расширят сотрудничество в энергетике, транспорте и промышленности

Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова провела встречу с Генеральным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Мартеном Бриенсом, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-французского упроченного стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по ключевым аспектам двусторонней, международной и региональной повестки.

— Особое внимание было уделено торгово-экономическому, инвестиционному и энергетическому сотрудничеству. Отмечена положительная динамика взаимодействия и реализация совместных проектов с участием ведущих французских компаний в сферах энергетики, промышленности, транспорта, авиации, туризма, водного хозяйства и устойчивого развития, — отметили в Министерстве.

Кроме того, стороны также рассмотрели вопросы совершенствования двусторонней договорно-правовой базы и дальнейшего развития межведомственного взаимодействия.

В контексте укрепления культурно-гуманитарных связей стороны приветствовали проведение осенью текущего года в Париже Дней культуры Казахстана во Франции, отметив их важную роль в дальнейшем сближении народов двух стран и расширении гуманитарного сотрудничества.

Также собеседники подтвердили важность дальнейшего сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, включая продвижение норм международного гуманитарного права и укрепление эффективной многосторонней дипломатии.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию казахстанско-французского стратегического партнерства и поддержанию регулярного политического диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.