Казахстан и ЕС укрепляют сотрудничество в сфере таможенного регулирования

Мероприятие направлено на укрепление двустороннего сотрудничества, развитие диалога и обмен лучшими практиками в сфере таможенного регулирования, взаимодействия и цифровизации торговли.

В рамках заседания представители Казахстана и Евросоюза рассмотрели широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Так, Европейский союз представил актуальную информацию о ходе реформы таможенного законодательства, включая положения нового Таможенного кодекса ЕС, инициативу по созданию Таможенного органа ЕС, а также вопросы регулирования электронной коммерции.

По запросу казахстанской стороны также был освещен опыт реализации программы уполномоченных экономических операторов и перспективы её дальнейшего развития.

Республика Казахстан, в свою очередь, представила обзор последних изменений национального таможенного законодательства и административных процедур.

Стороны обсудили текущие цифровые инициативы, направленные на упрощение торговли, включая перспективы взаимного признания электронных документов, таких как сертификаты происхождения.

В рамках заседания состоялся обмен опытом по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности на границе, взаимодействия с правообладателями и решения практических задач в данной сфере.

Стороны обновили перечень контактных лиц и обсудили текущий статус исполнения запросов о взаимной административной помощи, включая вопросы своевременности ответов.

Отдельное внимание было уделено применению положений статьи 3 соответствующего Протокола, в частности вопросам проверки экономических операторов.

Европейский союз представил инициативы по развитию транспортной и логистической связанности между ЕС и странами Центральной Азии, включая планы по проведению совместных мероприятий, в частности тематического семинара в Польше в сентябре 2026 года.

По итогам заседания стороны определили дальнейшие направления сотрудничества, а также согласовали дату и место проведения следующего заседания Подкомитета.

Руководитель департамента Директората налогообложения и таможенного регулирования Европейской комиссии Матиас Петшке отметил:

— У нас проходит заседание Комитета по таможенному сотрудничеству. Это означает, что представители таможенных служб с обеих сторон — со стороны Казахстана и со стороны ЕС — обсуждают возможности дальнейшего содействия нашей двусторонней торговле, упрощения таможенных процедур и расширения сотрудничества. Сегодняшняя встреча позволит нам обменяться актуальной информацией о законодательной ситуации с обеих сторон. Она поможет определить области для углубления нашего сотрудничества.

Также он сообщил, что подведены итоги чрезвычайно успешного взаимодействия за последние годы в плане обмена опытом и содействия торговле.