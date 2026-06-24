Казахстан и ЕС переходят к новой модели партнерства в Центральной Азии

Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель показал, что Центральная Азия становится для Европейского союза не только пространством транзита и ресурсов, но и важным элементом долгосрочной устойчивости, передает Kazinform.

По итогам переговоров с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен было принято Совместное заявление, а также подписан пакет соглашений и коммерческих документов на сумму свыше 12 млрд долларов.

Для Казахстана этот визит стал возможностью закрепить роль ключевого партнера ЕС в регионе. Речь идет не только о Среднем коридоре, энергетике и инвестициях, но и о продовольственной безопасности, водной повестке, устойчивом развитии и региональной связанности. Именно эти направления сегодня формируют новую практическую основу отношений Астаны и Брюсселя.

Важно и то, что Казахстан предлагает ЕС не набор отдельных проектов, а более широкую модель взаимодействия. В ней транспортные маршруты связаны с торговлей, энергетика с промышленной кооперацией, а продовольственная и водная безопасность с устойчивостью всего региона. Такой подход делает партнерство Казахстана и ЕС не только экономическим, но и стратегическим по своему содержанию.

О том, почему Казахстан становится для ЕС центральным партнером в Центральной Азии, мы поговорили с геополитическим аналитиком, соучредителем Nightingale Int. Эльданизом Гусейновым.

– После визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель можно ли говорить, что Казахстан становится для ЕС ключевым партнером в Центральной Азии?

– Да, этот вывод выглядит вполне обоснованным. Для Европейского союза Центральная Азия постепенно перестает быть периферийным регионом. Она становится пространством, где пересекаются вопросы транспортной связанности, энергетической безопасности, продовольственной устойчивости, доступа к ресурсам и взаимодействия с соседними регионами.

Казахстан занимает в этой системе особое место. Это крупнейшая экономика Центральной Азии, страна с развитой дипломатической школой, значительным ресурсным потенциалом и устойчивой политикой многовекторного взаимодействия. Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель показал, что Астана предлагает Европе не отдельные проекты, а более широкую модель стратегического партнерства.

Важно и то, что эта модель выстраивается последовательно. Казахстанская внешняя политика при Президенте Токаеве делает акцент на прагматичности, предсказуемости и готовности работать с разными партнерами на основе взаимной выгоды. Именно такой подход сегодня особенно ценен для ЕС, который ищет устойчивые связи в условиях меняющейся международной среды.

Важно, что по итогам переговоров было принято Совместное заявление Казахстана и ЕС. Это означает, что речь идет не только о текущей торговой повестке, но и о долгосрочном согласовании интересов. Казахстан становится для Европы партнером, через которого можно развивать инфраструктуру, энергетику, продовольственную устойчивость и региональную связанность. Именно это делает его роль в Центральной Азии принципиально важной.

– В чем особенность роли Казахстана в региональной стратегии ЕС, если смотреть не только на логистику, но и на продовольственную, водную и энергетическую безопасность?

– Особенность Казахстана заключается в том, что он соединяет сразу несколько направлений, которые сегодня имеют значение для ЕС. Логистика, безусловно, важна, особенно на фоне развития Среднего коридора и сопряжения этого маршрута со стратегией Global Gateway. Но не менее значимы продовольствие, вода и энергетика.

Казахстан является одним из ключевых производителей зерна в Евразии. Это дает ему важную роль в обеспечении продовольственной устойчивости региона. При этом Астана стремится перейти от простой экспортной модели к более глубокой переработке, развитию агротехнологий и увеличению добавленной стоимости внутри страны. В условиях глобальной нестабильности продовольственных рынков это становится стратегическим преимуществом.

Водная повестка также выходит на первый план. Сельское хозяйство зависит от устойчивого управления водными ресурсами, а изменение климата усиливает давление на весь регион. Поэтому европейские инвестиции в водную инфраструктуру, ирригацию, климатические проекты и устойчивое земледелие могут иметь долгосрочный эффект.

В энергетике Казахстан уже выступает надежным партнером Европы. Страна обеспечивает около 40% мирового спроса на уран, а доля казахстанской нефти на европейском рынке за прошлый год составила почти 13%. Это делает Казахстан важным элементом энергетической устойчивости ЕС.

– Как развитие Среднего коридора и Global Gateway может усилить региональную роль Казахстана?

– Средний коридор является не просто транспортным маршрутом. Это инструмент изменения всей геоэкономической роли Казахстана. Если раньше страна воспринималась в основном как транзитная территория, то сейчас она постепенно становится одним из архитекторов евразийской связанности.

Президент Токаев в Брюсселе привел конкретные данные: за последние шесть лет объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос с 0,8 до 4,1 млн тонн в год. Цель Казахстана – довести пропускную способность до 10 млн тонн. Кроме того, за последние 15 лет страна инвестировала более 35 млрд долларов в транспортную и логистическую инфраструктуру. Это показывает, что речь идет не о декларациях, а о долгосрочной инфраструктурной стратегии.

Показательно, что транспортная повестка в выступлениях Президента Токаева была связана не только с транзитом, но и с более широкой задачей интеграции Казахстана в мировые торговые и производственные цепочки. Такой подход делает Средний коридор не просто маршрутом доставки грузов, а платформой для инвестиций, промышленной кооперации и технологического обновления.

Сопряжение Среднего коридора с Global Gateway важно потому, что ЕС получает возможность вкладываться в устойчивые маршруты между Европой и Азией, а Казахстан получает доступ к европейским финансовым и технологическим инструментам. Подключение ЕИБ, ЕБРР и крупных логистических компаний усиливает практический характер этой повестки.

В итоге Казахстан может стать не просто участником маршрута, а центром, где сходятся транспорт, энергетика, торговля и инвестиции.

– Почему продовольственная безопасность может стать одним из новых направлений партнерства Казахстана и ЕС?

– Потому что продовольственная безопасность уже давно перестала быть только сельскохозяйственной темой. Сегодня это вопрос устойчивости государств, социальной стабильности, торговли и климата. Казахстан обладает большим зерновым потенциалом, а значит, может играть более заметную роль в региональной и межрегиональной продовольственной системе.

В этом направлении есть несколько уровней. Первый – производство и экспорт зерна. Второй – развитие переработки внутри страны. Третий – внедрение технологий точного земледелия, селекции, управления почвами и водными ресурсами. Именно здесь опыт ЕС может быть особенно полезен.

На круглом столе «Казахстан – ЕС» Президент Токаев прямо пригласил европейских партнеров к сотрудничеству в животноводстве, селекции зерновых культур, точном земледелии и повышении плодородия почв. Это говорит о стремлении Казахстана превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор.

Этот акцент важен, потому что он отражает более широкую логику экономической политики Казахстана: использовать традиционные преимущества не только для экспорта сырья, но и для создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Для ЕС такая модель тоже привлекательна, поскольку она предполагает долгосрочные инвестиции, технологии и более устойчивые цепочки поставок.

Если ЕС будет участвовать не только как покупатель или инвестор, но и как технологический партнер, аграрная повестка может стать одним из устойчивых направлений долгосрочного сотрудничества.

Напомним, 22-23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Брюссель. О чем Глава государства говорил с лидерами Европейского союза, какие важные документы были подписаны и какие новые проекты планируется реализовать по итогам визита — в материале корреспондента агентства Kazinform.