Казахстан и Египет обсудили проведение VI заседания Межправительственной комиссии

КАИР. КАЗИНФОРМ - В этом году широко отмечается 800-летие Султана Бейбарса. Казахстанская делегация прибыла в Египет для участия в открытии мечети Аз-Захир Бейбарс и международной научно-практической конференции, посвященной Султану Бейбарсу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Каире состоится гала-концерт с участием казахстанских мастеров искусства, артистов и выставка прикладного искусства, посвященная Дням культуры Казахстана в Египте.

Посол Египта в Казахстане Манал Эльшиннави заявила о намерении провести выставку исламской культуры мамлюкского периода в Национальном музее РК. Египетская сторона планирует организовать мероприятие в этом году. Министр культуры и спорта Асхат Оралов выразил готовность посодействовать в реализации этой инициативы.

«Дни культуры Казахстана в Египте - большая возможность для работников культуры и искусства страны продемонстрировать свои таланты. Также предлагаем проработать вопрос увеличения количества прямых авиарейсов между нашими странами. Казахстану также есть что предложить гостям из Египта, в том числе по инвестиционным проектам в туристическом секторе страны», - отметил министр культуры РК.

«Египет - третье по популярности направление среди казахстанских туристов и наша страна заинтересована во введении взаимного 14-дневного безвизового режима с Казахстаном. Это может помочь увеличить поток туристов в обоих направлениях», - подчеркнула Манал Эльшиннави.

Также в ходе двусторонних встреч в Казахстане обсуждены вопросы проведения VI заседания Межправительственной комиссии в ноябре текущего года между официальными органами Казахстана и Египта.