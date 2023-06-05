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    18:42, 04 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан и Египет обсудили проведение VI заседания Межправительственной комиссии

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    Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
    КАИР. КАЗИНФОРМ - В этом году широко отмечается 800-летие Султана Бейбарса. Казахстанская делегация прибыла в Египет для участия в открытии мечети Аз-Захир Бейбарс и международной научно-практической конференции, посвященной Султану Бейбарсу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Каире состоится гала-концерт с участием казахстанских мастеров искусства, артистов и выставка прикладного искусства, посвященная Дням культуры Казахстана в Египте.

    Посол Египта в Казахстане Манал Эльшиннави заявила о намерении провести выставку исламской культуры мамлюкского периода в Национальном музее РК. Египетская сторона планирует организовать мероприятие в этом году. Министр культуры и спорта Асхат Оралов выразил готовность посодействовать в реализации этой инициативы.

    «Дни культуры Казахстана в Египте - большая возможность для работников культуры и искусства страны продемонстрировать свои таланты. Также предлагаем проработать вопрос увеличения количества прямых авиарейсов между нашими странами. Казахстану также есть что предложить гостям из Египта, в том числе по инвестиционным проектам в туристическом секторе страны», - отметил министр культуры РК.

    «Египет - третье по популярности направление среди казахстанских туристов и наша страна заинтересована во введении взаимного 14-дневного безвизового режима с Казахстаном. Это может помочь увеличить поток туристов в обоих направлениях», - подчеркнула Манал Эльшиннави.

    Также в ходе двусторонних встреч в Казахстане обсуждены вопросы проведения VI заседания Межправительственной комиссии в ноябре текущего года между официальными органами Казахстана и Египта.


    Теги:
    Египет Внешняя политика Казахстана Политика Сотрудничество
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