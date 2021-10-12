Казахстан и Башкортостан договорились о создании центра торгово-экономического сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 октября 2021 года состоялся рабочий визит министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова в Башкортостан, в ходе которого состоялся ряд встреч с Главой и Правительством республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

В состав делегации вошли руководители государственных структур и предприниматели Западно-Казахстанской области.

Согласно статданным, по итогам 7 месяцев текущего года товарооборот вырос на 20,2% и составил $196,6 млн (7 мес. 2020 - $163,6 млн.).

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических связей между Башкортостаном и регионами Казахстана. Так, казахстанские компании готовы расширить номенклатуру экспорта на сумму $27,2 млн, по поставкам 80 обработанных товаров в различных отраслях.

«Хочу отметить хорошие темпы совместной работы. Сегодня мы подписываем три документа о сотрудничестве. В состав нашей делегации вошли представители бизнеса, которые заинтересованы в реализации новых проектов. Будем развивать промышленную и торговую кооперацию между странами, регионами и предприятиями», - сказал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Бахыт Султанов и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров подписали Дорожную карту по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации на 2022-2024 годы.

Дорожная карта предусматривает реализацию более 60 конкретных мер, направленных на развитие всестороннего взаимодействия.

Большой акцент в документе сделан на мерах по увеличению взаимного товарооборота.

Кроме того, достигнуты договоренности о реализации проектов в областях промышленности и энергетики, инноваций и новых технологий, а также углубления сотрудничества в области сельского хозяйства.

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в области создания и развития центра торгово-экономического сотрудничества с Республикой Башкортостан на территории Республики Казахстан между МТИ РК, акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Республики Башкортостан.

Согласно Меморандуму подписанты будут содействовать процессу создания и развития центров торгово-экономического сотрудничества на территории Республики Казахстан и транспортно-логистических хабов на территории Республики Башкортостан.

Стоит отметить, что Стороны договорились рассмотреть территорию Западно-Казахстанской области Республики Казахстан в качестве предлагаемого местонахождения центра торгово-экономического сотрудничества на территории Республики Казахстан.

На сегодняшний день в ЗКО прорабатывается создание торгово-промышленного хаба «Евразия», расположенного в максимальной близости к крупнейшим региональным рынкам ЕАЭС. Западно-Казахстанская область граничит с 5 областями России и 2 областями Казахстана. В макрорегионе имеются сотни производственных предприятий в сфере нефтегазовой отрасли, АПК, включая мясной кластер, машиностроения, строительной индустрии.

Предполагается, что хаб «Евразия» будет интересен производственным компаниям, рассматривающим возможность локализации своих производств и выбирающих наиболее привлекательную и выгодную с точки зрения логистики и налоговых преференций индустриально-промышленную зону. Данная площадка будет позиционироваться как международная промышленная зона на территории ЕАЭС.

По инициативе торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации также состоялось подписание Дорожной карты сотрудничества между городами Уральск и Стерлитамак.

Кроме того, при содействии Министерства торговли и интеграции и Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации подписано Соглашение между ТОО MCC Trade и Агропарк «ЕврАзия» о намерениях в реализации инвестиционного проекта создания оптово-распределительного центра между ТОО «Экофрут» и ООО «ЕврАзия».

Кроме того, ведутся переговоры по прямым поставкам текстильной продукции Алматинского хлопчатобумажного комбината на текстильные фабрики Башкортостана, по увеличению поставок казахстанской бумажной продукции для ООО «ЮжУралГрупп» и рассмотрению поставок металлопроката и металлоконструкций из РК для Концерна «ИНМАШ».

По итогам проведённых встреч с крупными региональными ритейлерами и девелоперами стороны договорились рассмотреть пути расширения сотрудничества по вопросам интеграции товаропроводящей системы РК в рамках реализуемых на территории Башкортостана проектов по созданию логистических центров.