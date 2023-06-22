Казахстан и Азербайджан приняли решение по авиарейсам и Транскаспийскому коридору

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня подписан ряд важных документов в области транспорта и логистики, которые имеют большое значение для Казахстана и Азербайджана. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев по итогам встречи премьер-министров РК и АР Алихана Смаилова и Али Асадова с участием глав профильных ведомств, государственных органов и национальных компаний двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы остановиться на трех соглашениях, которые имеют большое значение. Первое, в области авиасообщения. Сейчас между нашими странами количество разрешенных рейсов в неделю составляет 32 рейса. Авиаперевозчики уже достигли данный показатель, в связи с этим подписан соответствующий документ об увеличении количества разрешенных рейсов в неделю до 42, то есть добавляется 10 новых рейсов в неделю», - сказал министр.

По его словам, второй документ касается Транскаспийского международного транспортного маршрута, где большим достижением считается соглашение о создании совместного предприятия на маршруте этого коридора.

«То есть создается единая компания между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Грузией. Эта компания будет заниматься объединением всех тарифов и грузов, то есть самая главная задача компании - осуществление перевозок между Китайской Народной Республикой и Европой, а также их максимальное упрощение», - отметил Марат Карабаев.

Глава МИИР считает, что дальнейшая работа совместного предприятия позволит сократить время доставки грузов от Китая до Европы.

«Если ранее, в начале прошлого года, срок доставки груза составлял 53 дня, то сейчас он сокращен до 23-18 дней. В частности, на первом этапе мы планируем сократить его до 18 дней гарантированно, и далее до 15 и 10 дней», - поделился министр.

Марат Карабаев отметил, что третий документ, который уже подписан сторонами, тоже направлен на сокращение сроков.

«Это максимальная оцифровка данного коридора. Здесь мы совместно с Азербайджанской Республикой привлекаем крупных международных инвесторов и других заинтересованных игроков. В текущем году стоит задача максимально оцифровать прохождение грузов», - резюмировал спикер, добавив, что стороны уже конкретно договорились по тарифам по данному коридору, а также зафиксировать их на ближайшие 5 лет.