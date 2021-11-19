+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -1 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан и Армения объявили о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19

19 Ноября 2021 16:40
Поделиться:
Казахстан и Армения объявили о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой провел встречу с армянским коллегой Анаит Аванесян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Новости по теме
Вакцинация Pfizer началась в СКО
149 новых случаев коронавируса зафиксировали в СКО Об эпидситуации в Туркестанской области рассказал Умирзак Шукеев Вакцинация подростков и беременных женщин препаратом Pfizer начинается в Атырау

В ходе встречи главы министерств обозначили приоритеты двустороннего сотрудничества и объявили о взаимном признании паспортов вакцинации.
Армения стала 17-ым государством, паспорт вакцинации которой признан в Казахстане.

«Признать действительными на территории РК паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в следующих странах: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика», - говорится в постановлении главсанврача страны.

Кроме того, в рамках поездки был обсужден план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств – членов Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе до 2024 года.

Также министр здравоохранения Казахстана посетил с коллегами Медицинский центр Эребуни, который является крупнейшим медицинским учреждением страны, где населению оказывают многопрофильную, высококвалифицированную медицинскую помощь в соответствии с мировыми стандартами.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Армения   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Вакцинация Pfizer началась в СКО
149 новых случаев коронавируса зафиксировали в СКО
Об эпидситуации в Туркестанской области рассказал Умирзак Шукеев
Вакцинация подростков и беременных женщин препаратом Pfizer начинается в Атырау
Популярное
1 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
2 О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
3 Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
4 Два модульных поста полиции установили в Семее
5 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
6 Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации
Читайте также
Вакцинация подростков и беременных женщин препаратом Pfizer начинается в Атырау
Более 3,5 тысяч пациентов с заболеваниями почек пролечено в Казахстане в 2021 году
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
Два модульных поста полиции установили в Семее
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив