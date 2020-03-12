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Казахстан и Армения намерены установить упрощенный порядок признания официальных документов

Автор:  
Серик Сабеков
12 Марта 2020, 12:51
Казахстан и Армения намерены установить упрощенный порядок признания официальных документов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Армении по вопросам обмена нотами и порядке признания официальных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя документ на пленарном заседании Сената, министр финансов РК Алихан Смаилов отметил, что основной целью соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов является установление упрощенного порядка признания документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами РК и Армении.

Внедрение упрощенного порядка реализуется путем отмены какого-либо специального заверения документов, подтверждающих резидентство, в том числе апостилирования или консульской легализации, что способствует улучшению инвестиционного климата.

Отдельным пунктом соглашения предусмотрено, что порядок признания, предусмотренный Соглашением, применяется к официальным документам, выданным уполномоченными органами государств с 1 января 2012 года.

Положения Соглашения после ратификации в обоих государствах будут иметь приоритет перед внутренним законодательством обоих государств.


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