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Казахстан и Армения будут сотрудничать в области гражданской обороны

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
4 Сентября 2019, 13:45
Казахстан и Армения будут сотрудничать в области гражданской обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение подписано 12 сентября 2018 года в ходе встречи министра внутренних дел Казахстана и министра по чрезвычайным ситуациям Армении. Соглашением предусмотрено, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории одной из сторон, организация совместных действия для оказания помощи. Ратификация Соглашения даст возможность: первое – обмениваться опытом в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, подготовки населения в случаях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; второе – обучать специалистов в области гражданской обороны в учебных заведениях сторон; оказывать помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон.

Соглашение содержит условия упрощенного пересечения границ спасательными подразделениями, а также их нахождения на территории сторон», – сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, представляя законопроект.

Также, по его словам, документом регулируется вопрос о ввозе средств спасения при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как пояснил министр, ранее такие соглашения были заключены с Россией, Беларусью, Кыргызстаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Украиной, Грузией. Всего заключено 17 двусторонних и 13 многосторонних аналогичных документов.


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