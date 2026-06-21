Казахстан и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр промышленности и торговли Афганистана Хаджи Нуриддин Азизи в Кабуле открыли ежегодный бизнес-форум Казахстан-Афганистан, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В форуме принимают участие более 50 казахстанских компаний, представляющих агропромышленный комплекс, технологии, машиностроение, химическую промышленность и IT-сектор, представители государственного и квазигосударственного сектора.

По данным Правительства, объем двусторонней торговли по итогам 2025 года составил $541,8 млн. В целях дальнейшего развития торгово-экономических отношений стоит задача довести торговый оборот до $3 млрд в короткие сроки.

Фото: Kazinform

Казахстан рассматривает Афганистан как стратегического партнера и ключевой логистический хаб региона Южной и Центральной Азии. В рамках текущего сотрудничества планируются расширение товарных номенклатур поставок, создание условий для инвестиций, устранение логистических и сертификационных барьеров, развитие прямых связей между бизнесами и электронных торговых площадок.

— С нашей стороны мы готовы обеспечить афганским партнерам конкурентные условия поставок зерна, муки, масличных, стройматериалов, медикаментов, промышленного оборудования и других востребованных товаров. При этом Казахстан заинтересован не только в экспорте, но и в реализации совместных производств на территории Афганистана — особенно в таких отраслях, как пищевая промышленность, переработка сельхозпродукции и текстиль, — отметил Серик Жумангарин.

Фото: Правительство РК

Представители бизнеса отмечают, что такие бизнес-форумы оказывают значительный маркетинговый эффект. По их словам, участие компаний в составе визитов официальных делегаций повышает уровень доверия со стороны зарубежных партнеров и способствует развитию деловых связей.

— Первый раз мы участвовали в бизнес-форуме на этой площадке в 2023 году. С этого момента поставки подсолнечного масла начали увеличиваться. Если сравнить сезоны 2022–2023 годов, объем поставок составлял 17 тыс. тонн. В текущем сезоне достиг 75 тыс. тонн. За три сезона мы увеличили объемы поставок более чем в четыре раза. Наша дальнейшая задача на следующий сезон — довести поставки подсолнечного масла до 110–120 тыс. тонн., — отметил председатель Ассоциации масложировой отрасли Казахстана Ядыкар Ибрагимов.

В ходе казахстанско-афганского бизнес-форума Серик Жумангарин передал в дар афганской стороне уникальную инновационную разработку казахстанской компании «BARK Technology» — медицинский аппарат виброакустической терапии легких «BARK VibroLUNG».

— Аппарат предназначен для улучшения функции дыхательной системы и очистки дыхательных путей за счет виброакустического воздействия. Технология может эффективно применяться в комплексной терапии и реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания, способствуя повышению качества и доступности медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Фото: Правительство РК

Кроме того, на площадке форума был презентован мобильный диагностический комплекс, оснащенный системой «HES-7», производителем которого является казахстанская компания ТОО «Konsung Technology». Система «HES-7» с помощью ИИ позволяет проводить ЭКГ и функциональную диагностику, выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, почек, крови и легких, диагностировать сахарный диабет, выполнять лабораторные экспресс-анализы и оперативно назначать лечение. По итогам бизнес-форума ожидается подписание соглашения на поставку в Афганистан 4,5 тыс. единиц этого мобильного оборудования на сумму $45 млн.

Фото: Правительство РК

Напомним, казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики Сериком Жумангариным прибыла в Кабул с гуманитаной и деловой миссией. Казахстан направил народу Афганистана партию гумпомощи весом 318,8 тонн, а также группу казахстанских врачей для оказания помощи населению.