Казахстан хотят сделать центром приключенческого туризма в Центральной Азии

Казахстан намерен развивать приключенческий туризм с привлечением международной экспертизы, обучать специалистов и проводить ознакомительные туры для зарубежных партнеров. Также рассматривается возможность проведения в стране крупных международных мероприятий Adventure Travel Trade Association, передает Kazinform.

В Астане состоялась встреча вице-министра туризма и спорта РК Мираса Тулебаева с генеральным директором международной ассоциации приключенческого туризма Adventure Travel Trade Association (ATTA) Шенноном Стоуэллом.

Стороны обсудили перспективы развития приключенческого и устойчивого туризма, привлечение международной экспертизы для оценки потенциала Казахстана, вопросы безопасности и подготовки гидов. Одной из тем стало позиционирование страны как ключевой площадки для приключенческого туризма в Центральной Азии.

— Сегодня туристам все чаще важен уникальный опыт: природа, культура, активные маршруты. У Казахстана для этого огромный потенциал. Сотрудничество с ATTA позволит нам выстроить эту работу системно — от подготовки гидов до сотрудничества с зарубежными партнерами, — отметил Мирас Тулебаев.

В рамках визита председатель правления АО «НК „Kazakh Tourism“ Талгат Газизов и генеральный директор ATTA Шеннон Стоуэлл подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает проведение экспертной оценки туристического потенциала регионов, обучение казахстанских специалистов и организацию ознакомительных туров для зарубежных партнеров.

Кроме того, стороны проработают возможность проведения в Казахстане крупных международных мероприятий ATTA.

По данным исследования ATTA, объем мирового рынка выездного приключенческого туризма в 2024 году достиг 1,16 трлн долларов. При этом 67% международных путешественников относятся к категории Open to Adventure — потенциально заинтересованных в поездках, сочетающих природу, культуру и приключенческий опыт.