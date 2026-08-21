Казахстан готовится представить культурное наследие на Smithsonian Folklife Festival 2027

Казахстан готовится к участию в Smithsonian Folklife Festival 2027, где будут представлены традиции, музыка, ремесла и другие элементы культурного наследия страны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Об этом стало известно по итогам встречи заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой с директором Smithsonian Institution Festival Ребеккой Фентон и сооснователем Southwest Folklife Alliance Брайаном Рафаэлем Фэлконом.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В ходе встречи стороны также обсудили участие казахстанской этно-фольклорной группы HasSak в фестивале в Тусоне и проведение ее концерта в Вашингтоне.

Подготовка к Smithsonian Folklife Festival 2027 стала одним из направлений расширения культурного сотрудничества Казахстана и Смитсоновского института. Стороны выразили уверенность, что совместная работа получит новый импульс и позволит перейти от отдельных культурных инициатив к реализации долгосрочных системных проектов.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Ранее сообщалось, что Казахстан и Смитсоновский институт намерены расширить сотрудничество в сфере культуры. Среди перспективных направлений — проведение выставок казахстанских художников и мастеров традиционных ремесел, совместные исследования в области истории, музыки и изобразительного искусства, а также обмен научным и образовательным опытом.

Кроме того, Казахстан предложил провести в стране Дни культуры США, а музейную делегацию республики планируется направить в США для обмена профессиональным опытом и обсуждения совместных инициатив.