Дни культуры США предложили провести в Казахстане

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела встречу с директором Smithsonian Institution Festival Ребеккой Фентон и сооснователем Southwest Folklife Alliance Брайаном Рафаэлем Фэлконом, передает Kazinform.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-американского сотрудничества в сфере культуры.

Аида Балаева отметила высокий уровень взаимодействия Казахстана со Смитсоновским институтом и подчеркнула значимость его деятельности по продвижению казахской культуры и национального наследия в США.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— В рамках сентябрьского визита Президент Республики Казахстан провел встречу с руководством Смитсоновского института и выразил поддержку дальнейшему развитию совместной работы, направленной, в частности, на продвижение казахской культуры и культурного наследия Казахстана на международной арене, — сказала министр.

В качестве перспективных направлений сотрудничества Балаева обозначила проведение выставок казахстанских художников и мастеров традиционных ремесел, совместные исследования в области истории, музыки и изобразительного искусства, а также обмен научным и образовательным опытом.

Кроме того, Казахстан предложил расширить двусторонние культурные обмены и провести в стране Дни культуры США. Американская сторона выразила готовность представить казахстанской аудитории культурное многообразие Соединенных Штатов.

Отдельное внимание на встрече уделили предстоящей поездке казахстанской музейной делегации в США. В ее состав планируется включить руководителей ведущих музеев страны. В рамках визита они ознакомятся с деятельностью Национального музея азиатского искусства Смитсоновского института, обменяются профессиональным опытом и обсудят перспективы совместных проектов.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева приняла участие в презентации «АРТ-Лаборатории» в музее Кастеева.