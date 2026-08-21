Дни культуры США предложили провести в Казахстане
Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела встречу с директором Smithsonian Institution Festival Ребеккой Фентон и сооснователем Southwest Folklife Alliance Брайаном Рафаэлем Фэлконом, передает Kazinform.
Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-американского сотрудничества в сфере культуры.
Аида Балаева отметила высокий уровень взаимодействия Казахстана со Смитсоновским институтом и подчеркнула значимость его деятельности по продвижению казахской культуры и национального наследия в США.
— В рамках сентябрьского визита Президент Республики Казахстан провел встречу с руководством Смитсоновского института и выразил поддержку дальнейшему развитию совместной работы, направленной, в частности, на продвижение казахской культуры и культурного наследия Казахстана на международной арене, — сказала министр.
В качестве перспективных направлений сотрудничества Балаева обозначила проведение выставок казахстанских художников и мастеров традиционных ремесел, совместные исследования в области истории, музыки и изобразительного искусства, а также обмен научным и образовательным опытом.
Кроме того, Казахстан предложил расширить двусторонние культурные обмены и провести в стране Дни культуры США. Американская сторона выразила готовность представить казахстанской аудитории культурное многообразие Соединенных Штатов.
Отдельное внимание на встрече уделили предстоящей поездке казахстанской музейной делегации в США. В ее состав планируется включить руководителей ведущих музеев страны. В рамках визита они ознакомятся с деятельностью Национального музея азиатского искусства Смитсоновского института, обменяются профессиональным опытом и обсудят перспективы совместных проектов.
Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева приняла участие в презентации «АРТ-Лаборатории» в музее Кастеева.