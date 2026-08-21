Новое пространство для занятий искусством представили в музее Кастеева

В Национальном музее искусств РК имени А. Кастеева представили обновленную «АРТ-Лабораторию», где ежегодно около 3 тысяч детей и взрослых смогут заниматься творчеством, передает агентство Kazinform.

В презентации обновленной музейной изостудии приняли участие заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации РК Аида Балаева, Председатель Правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, директор Национального музея искусств РК имени А. Кастеева Гулаим Жумабекова, деятели культуры и искусства, мастера и воспитанники студии.

«АРТ-Лаборатория» — творческо-образовательный проект музея, который реализуется с 2007 года в рамках музейной педагогики. Его цель — развитие интереса к изобразительному искусству и раскрытие творческого потенциала детей, подростков, молодежи и взрослых.

Под руководством профессиональных художников-педагогов здесь проводят занятия по академическому рисунку, живописи, композиции, графике, декоративно-прикладному искусству и другим направлениям творческого поиска. За все время обучение в студии прошли более 10 тысяч детей и подростков. Также здесь реализуют программы для детей с особыми образовательными потребностями.

Фото: Министерство культуры и информации РК

На презентации Аида Балаева отметила, что государственная поддержка искусства, привлечение молодежи к творчеству и создание условий для раскрытия ее способностей являются одними из важнейших приоритетов культурной политики.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Глава государства уделяет особое внимание сфере культуры. Благодаря последовательной государственной политике по поддержке отрасли сегодня мы видим конкретные результаты. В 2025 году статус «Национальный» был присвоен Центральному государственному музею Республики Казахстан и Государственному музею искусств имени Абылхана Кастеева, а в 2026 году — Национальному музею. Кроме того, по поручению Президента в прошлом году Фондом «Самрук-Қазына» были проведены масштабные ремонтные работы в музее Кастеева. Еще одним важным решением стало учреждение почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі». Это высокая оценка роли отечественного изобразительного искусства и заслуженное признание многолетнего труда художников, преданно служащих своему делу. Пользуясь случаем, от имени всех представителей сферы культуры и от себя лично выражаю Главе государства искреннюю благодарность за неизменную поддержку отрасли, — сказала Аида Балаева.

Проект реализован при поддержке фонда «Самрук-Қазына». Более 110 квадратных метров лаборатории оборудовали для занятий живописью, графикой и декоративно-прикладным искусством. В студии также появилось специальное фотопространство с современной фотоаппаратурой для презентации творческих работ.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Для детей и подростков от 5 до 17 лет здесь будут проводить мастер-классы, воркшопы и пленэры.

— Уверен, что АРТ-лаборатория станет местом притяжения для молодых талантов и даст им новые возможности для развития и творчества. Поддержка культуры для «Самрук-Қазына» — это вклад в сохранение нашего наследия и развитие современной культурной среды, — сказал Нурлан Жакупов.

Особое внимание студия уделяет поддержке творчески одаренных детей и молодежи. Воспитанников готовят к поступлению в высшие и средние специальные художественные учебные заведения.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В рамках мероприятия гостям также представили цифровой портал музея. Посетители могут знакомиться с коллекцией и выставками онлайн, а с помощью 3D-тура — совершить виртуальную прогулку по музейным пространствам и увидеть экспозиции независимо от места нахождения.

Ранее Аида Балаева сообщила, что за последние пять лет заработная плата работников сферы культуры в Казахстане увеличилась в два раза.