Казахстан готовится к председательству в ШОС: какие направления будут в приоритете

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По итогам предстоящего заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в онлайн-формате 4 июля 2023 года, председательство в ШОС перейдет Казахстану. О растущем международном авторитете и влиянии Организации, а также о роли нашей страны в ШОС, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Авторитет ШОС укрепляется на международной арене

В настоящее время население региона Шанхайской организации сотрудничества составляет почти половину населения земного шара, ее пространство занимает около четверти земной суши, а совокупный ВВП превышает 23 трлн долл. Постоянное расширение состава участников ШОС убедительно свидетельствует о неуклонном растущем международном авторитете и влиянии Организации в регионе и мире.

По словам Генерального секретаря ШОС Чжан Мина, на фоне обострения международной ситуации интерес мирового сообщества к Организации не снизился, а наоборот вырос.

«Мы видим, как к нам сегодня активно тянутся страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, стремящиеся присоединиться к семье ШОС», - подчеркнул Генеральный секретарь на приеме по случаю дня ШОС, состоявшимся 20 июня в Пекине.

Действительно, в этом году наблюдается очередная «волна расширения» Шанхайской организации сотрудничества. К «семье ШОС» в качестве диалоговых партнеров присоединяются сразу пять государств, в их числе Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и Объединенные Арабские Эмираты.

Особенностью предстоящего саммита ШОС 4 июля под председательством Индии станет полноформатное подключение Исламской Республики Иран к деятельности Организации, которая откроет новые возможности для многостороннего сотрудничества, а также расширится зона ответственности ШОС, пространство которой, как уже отмечалось выше, уже составляет 2/3 территории Евразии и объединяет порядка 3,5 млрд жителей.

В настоящее время еще одно государство - Республика Беларусь - находится в процессе получения статуса государства-члена ШОС. Как сообщили в Секретариате, на сегодняшний день на рассмотрении находятся шесть обращений по получение статуса наблюдателя и три заявки на получение статуса партнера по диалогу.

Роль Казахстана в международной структуре и председательство в ШОС до июля 2024 года

Казахстан, являясь одним из учредителей Шанхайской организации сотрудничества, одновременно остается одним из локомотивов ШОС, равно как и все остальные государства-основатели Организации.

Изначально Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году (ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки» - прим. ред.) для обеспечения коллективного реагирования на вызовы и угрозы в сфере региональной безопасности в пространстве региональной ответственности ШОС, поступательно трансформировалась в многопрофильную, многофункциональную Организацию, где в одинаковой степени приоритетными являются политические, экономические и гуманитарные аспекты взаимодействия. В последние годы в фокусе ШОС развитие региональной экономики, создание благоприятных условий для торговли, улучшение логистической взаимосвязанности на «шосовском» пространстве, а также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

Наша страна является активным сторонником экономической кооперации в рамках ШОС. Товарооборот Казахстана со странами шанхайской организации в 2022 году, по данным МИД РК, составил около 61 млрд долларов.

С июля 2023 года Казахстан принимает на себя роль председателя Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил Национальный координатор по вопросам деятельности ШОС Мурат Мукушев, в период председательства усилия нашей страны будут направлены на сбалансированное развитие всех направлений. Эта сфера безопасности, торгово-экономические и культурно-гуманитарные области, а также совершенствование деятельности Организации.

«ШОС является одним из основных направлений внешней политики Казахстана», - заявил заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш в ходе брифинга в мае текущего года на площадке Службы центральных коммуникаций.

Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом продолжает оставаться ключевым направлением деятельности ШОС.

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«Казахстан на данный момент председательствует в Совете Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. В этом контексте мы намерены продвигать реализацию программы по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму, рассчитанную на 2022-2024 годы», - заявил спикер.

По словам замминистра, в рамках обновленной программы многостороннего экономического сотрудничества стран ШОС до 2035 года, приоритетными направлениями обозначены транспортно-транзитная, инфраструктурная, энергетическая, сельскохозяйственная сферы.

По инициативе нашей страны принята программа продовольственной безопасности, а также Дорожная карта ШОС по взаиморасчетам в национальных валютах.

«Казахстан также видит перспективу в развитии потенциала ШОС в транзитно-транспортной сфере. Актуальным нам также видится подключение наших партнеров по ШОС к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ)», - подчеркнул Канат Тумышев.

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Наряду с этим, Казахстаном разрабатывается Энергетическая стратегия ШОС, включающая основные направления дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли государств-членов Организации до 2030 года. Осенью текущего года запланировано проведение Энергетического форума ШОС в Астане.

Алматы станет туристической и культурной столицей ШОС

Как уже говорилось выше, Индия председательствует в ШОС с сентября 2022 года, а с июля 2023 года Казахстан принимает на себя роль председателя Организации.

По данным Министерства иностранных дел РК, по итогам саммита ожидается принятие решения о том, что Алматы будет наделен статусом туристической и культурной столицы ШОС на 2023-2024 годы. Акиматом Алматы и Министерством культуры и спорта РК подготовлен план мероприятий с приглашением представителей культуры и искусства государств-членов Организации.

В целом, на период председательства нашей страны по линии ШОС запланировано порядка 80 мероприятий. Кульминационным этапом станет Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет летом 2024 года в Астане.

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Шанхайская организация сотрудничества является региональной организацией, о создании которой было объявлено в Шанхае 15 июня 2001 года Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В этот день была подписана Декларация о создании Организации и Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов, который собирается один раз в год и принимает решения по всем важным вопросам.

Организация имеет два постоянно действующих органа – Секретариат ШОС в Пекине и Региональная антитеррористическая структура (РАТС) в ШОС в Ташкенте. В настоящее время в ШОС входит 8 государств-членов: Узбекистан, Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Индия и Пакистан, 4 государства-наблюдателя: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а также 13 партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, ОАЭ, Кувейт и Мьянма.

Как заявил на брифинге Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в мае текущего года, на завершающей стадии находится оформление статуса диалогового партнера Бахрейну.

«Сейчас согласовываются место и время подписания Меморандума о предоставлении Бахрейну статуса партнера по диалогу. Таким образом, можно сказать, что у ШОС уже 14 партнеров по диалогу. В настоящее время мы рассматриваем 6 обращений на получение статуса государства-наблюдателя, 3 заявки на получения статуса партнера по диалогу», - сказал Чжан Мин.

К слову, статус партнера по диалогу дает право принимать участие в профильных мероприятиях в рамках ШОС по приглашению государств-членов.

Предыдущий, 22-й Саммит Шанхайской организации сотрудничества, проходил в сентябре 2022 года в городе Самарканд (Узбекистан) в очном формате. В нем приняли участие главы 14 государств и представители 10 международных организаций. По его итогам лидеры стран-членов ШОС подписали Самаркандскую декларацию.