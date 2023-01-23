Казахстан готовится к паводкам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представители Министерства экологии и природных ресурсов РК, компаний «Казводхоз» и «Казгидромет» встретились с журналистами и рассказали о текущей водохозяйственной обстановке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Раньше, чем обычно

В этом году в Министерстве экологии и природных ресурсов начали готовиться к паводкам на месяц раньше.

«Мы в первую очередь будем руководствоваться метеорологическими прогнозами РГП «Казгидромет». Как ситуация будет складываться, так и будем реагировать. В целом ситуация под контролем. Мы, по поручению министра Зульфии Сулейменовой, уже начали работу в этом направлении. В этом году даже раньше начали на месяц, чем в прошлом и позапрошлом годах», - сказал и.о. председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов.

По его данным, в регионах республики с повышенным уровнем риска прохождения паводков создан оперативный штаб, а также областные штабы оперативного реагирования и анализа. Утверждены графики дежурств, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Представители филиалов РГП «Казводхоз» и бассейновых инспекции включены в состав областных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также анализируется объемы водонакопления на трансграничных водных объектах, расположенных в соседних государствах. В филиалах РГП «Казводхоз» на случай возникновения ЧС подготовлены более 1400 единиц автотранспорта и спецтехники, 3,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, 50 тысяч тонн инертных материалов, 38,2 тысячи штук мешкотары. На сегодня очищено от снега 150 км подъездных и эксплуатационных дорог.

Всего в Казахстане 1806 подпорных гидротехнических сооружений (536 в республиканской собственности, 1011 – в коммунальной, 239 – в частной, 20 – бесхозные). Обследовано 1322 гидротехнических сооружения. Из них 471 требуют ремонта (94 в республиканской собственности, 327 – в коммунальной, 44 – в частной, шесть – бесхозные).

Паводкоопасные регионы

Высокий риск подтопления в связи с большими запасами снега в этом году отмечается почти по всех регионах Казахстана. Средний риск, в случае обильных осадков в виде дождя, оценивается в Улытауской и Павлодарской областях, низкий риск – в Мангистауской и Кызылординской областях.

«На сегодняшний день складывается такая ситуация, что почти во всех регионах выпало осадков больше нормы. На сегодняшний день это от 28 до 50, где-то 90 %. Поэтому мы прогнозируем, что этот год будет водоносным. Везде будет водность выше нормы. Так как Казахстан в основном является государством равнинным, почти во всех регионах ожидается полноводный период половодья. Все регионы подпадают под риск высокого половодья», - сообщил заместитель генерального директора гидрометеорологической службы «Казгидромет» Серик Саиров.

Он отметил, что в этом году до конца зимы ожидается минусовая температура, поэтому не ожидается резкое таяния всех снегозапасов.

Погода в феврале

По предварительному прогнозу температура воздуха на большей части территории страны в феврале близка к климатической норме. Выше нормы – на 1°С на крайнем юге юго-западной и юго-восточной части Казахстана.

Количество осадков в феврале близко к норме на большей части территории страны. В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях количество осадков ожидается меньше нормы. А в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях ожидаются осадки в виде дождей с превышением нормы.

Запас влаги относительно высок в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях.

Прогноз на повторное подтопление в Западно-Казахстанской области и засухи в Кызылординской области

Как отметил Досбол Бекмагамбетов, паводки в Западно-Казахстанской области в апреле прошлого года, в результате которых были подтоплены жилые дома, а часть из них оказалась непригодной для проживания, произошли из-за резкого потепления и таяния снега. А подтопление населенных пунктов было связано в несвоевременной очисткой снега.

«В этом регионе нет крупных гидротехнических сооружений. Вопрос снятия угрозы паводков населенных пунктов входит в компетенцию местного исполнительного органа, и они должны своевременно от снега очистить территорию. Из-за резкого таяния, конечно, могут быть подтопления, но нужно вовремя убирать снег», - сказал он на пресс-конференции.

По данным Серика Саирова, в этом году до конца зимы ожидается минусовая температура, поэтому не ожидается резкое таяния всех снегозапасов. Однако возможны изменения, так как осадки могут выпадать еще до апреля.

Два года назад режим ЧП был объявлен в Аральском районе Кызылординской области из-за засухи, которая привела к падежу 559 голов скота.

«Давайте посмотрим на прогнозные данные нашей соседней страны – «Узгидромет». Они нам дают данные по влагозапасам на своей территории, потому что водные ресурсы у нас формируются наверху в бассейне Сырдарья. У них на данный момент выпавшие осадки по всем бассейнам, которые впадают в Сырдарью, около нормы. Это означает, что у них ситуация в этом году складывается нормально, осадки у них тоже выпали хорошие. Зима еще не закончилась – это период водонакопления. Мы ожидаем, что год будет водоносным», - поделился Серик Саиров.

Питьевая вода в Астане

Во время пресс-конференции спикеры также ответили на вопросы журналистов о возможном дефиците питьевой воды в Астане.

В настоящее время проблем с нехваткой питьевой воды в столице нет, но они могут возникнуть в связи с ростом численности населения.

«Сегодня по водохранилищу в Астане беспокоиться не о чем. Запас воды почти 300 млн кубометров. Ежегодно для обеспечения водой населения столицы требуется 95 млн кубометров воды. В ближайшее время проблема нехватки воды возникнет, ведь население города растет с каждым годом», - сказал и.о. председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на пресс-конференции.

По его словам, для решения данной проблемы Министерство реализует два проекта по обеспечению дополнительных запасов воды в водохранилище Астаны. Одно из возможных решений – это подпитка Астаны через реку Иртыш. На вопрос о том, не скажется ли это на бассейне реки Иртыш, спикер заявил, что все учтено расчетами еще в советское время.

Фото: gov.kz