24 Июня 2022 19:56

Казахстан готов внести вклад в преодоление продовольственного кризиса в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана внести вклад в международные усилия по преодолению продовольственного кризиса, используя огромный сельскохозяйственный потенциал нашей страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам», - сказал Президент Казахстана в ходе Диалога высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел сегодня в онлайн-формате.

В ходе своего выступления, говоря о текущем мировом развитии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью.

«За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового», – сказал лидер Казахстана.

Наряду с этим Президент Казахстана затронул проблему изменения климата и рассказал о принятых нашей страной обязательствах по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В этом контексте он сообщил о планах по включению атомной энергетики в энергобаланс страны и заявил о приверженности тесному сотрудничеству со странами БРИКС в области технической помощи и наращивания потенциала в борьбе с изменением климата.