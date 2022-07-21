21 Июля 2022 12:08

Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар». В этом плане страна может обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 года перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в три раза. Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар», - заявил Президент РК на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан может обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав.

«Со своей стороны, призываем партнеров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива. В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тыс. км всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши», - сказал Глава государства.

По словам Президента РК, нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой.

«В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в два раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Жанаозен – граница Туркменистана», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.