Правительства Казахстана и Катара приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд

20 марта Премьер-министр Республики Казахстан посетил с рабочим визитом Государство Катар. В рамках визита Олжас Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с Премьер-министром – Министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, передает агентство Kazinform.

На межправительственной встрече обсудили прогресс по исполнению соглашений между главами двух стран и поддержку инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и других.

— Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, Казахстан готов стать поставщиком халяльной и органической сельхозпродукции на катарский рынок. На текущий момент казахстанские и катарские компании сотрудничают в сельскохозяйственных проектах.

Премьер-министр Катара выразил заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:

проекты по строительству газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд;

проекты по строительству магистральных газопроводов «Актобе-Костанай» и второй нитки «Бейнеу-Бозой-Шымкент» на общую сумму около $7,7 млрд;

проекты по строительству электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд;

а также проекты по строительству заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.

Главы правительств Олжас Бектенов и шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.