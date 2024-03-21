РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 21 Март 2024 | GMT +6

    Правительства Казахстана и Катара приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд

    Казахстан готов стать поставщиком халяльной и органической сельхозпродукции на катарский рынок - Олжас Бектенов
    Фото: Правительство РК

    20 марта Премьер-министр Республики Казахстан посетил с рабочим визитом Государство Катар. В рамках визита Олжас Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с Премьер-министром – Министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, передает агентство Kazinform.

    На межправительственной встрече обсудили прогресс по исполнению соглашений между главами двух стран и поддержку инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и других.

    — Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    По его словам, Казахстан готов стать поставщиком халяльной и органической сельхозпродукции на катарский рынок. На текущий момент казахстанские и катарские компании сотрудничают в сельскохозяйственных проектах.

    Премьер-министр Катара выразил заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:

    • проекты по строительству газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд;
    • проекты по строительству магистральных газопроводов «Актобе-Костанай» и второй нитки «Бейнеу-Бозой-Шымкент» на общую сумму около $7,7 млрд;
    • проекты по строительству электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд;
    • а также проекты по строительству заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.

    Главы правительств Олжас Бектенов и шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Инвестиции Катар Инвестпроекты Международные отношения Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!