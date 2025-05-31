Казахстан готов расширить экспорт полипропилена и удобрений в Сербию
В рамках Международного форума Астана заместитель Премьер – министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
На встрече стороны подчеркнули устойчивую динамику двустороннего сотрудничества, закладываемую на уровне лидеров двух государств.
Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан рассматривает Сербию в качестве важного торгового партнера в Центральной Европе. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям: по итогам 2024 года товарооборот между странами составил $100 млн, увеличившись на 9,7%. При этом казахстанский экспорт вырос на 39,4%. В январе–марте 2025 года рост взаимной торговли составил 30%.
Казахстан выразил готовность расширить линейку экспортируемых в Сербию товаров, таких как полипропилен, минеральные удобрения и кондитерские изделия.
Участники встречи отметили важность задействования потенциала межправительственной комиссии и делового совета, а также реализации ключевых двусторонних проектов, в частности запуска прямого авиасообщения между Астаной и Белградом. Казахстанская авиакомпания SCAT уже приступила к проработке маршрута, и Казахстан рассчитывает на поддержку сербской стороны, включая возможность использования пятой степени свободы.
Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между столицами Казахстана и Сербии откроется до конца 2025 года.
Казахстанская сторона пригласила сербские компании к активному участию в инвестиционных проектах, в том числе в сфере агропереработки и фармацевтики, отметив высокий экспортный потенциал сербской индустрии.
Днем ранее, на полях AIF, Серик Жумангарин провел встречу с министром экономики Хорватии Анте Шушняром. Стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений и экономического сотрудничества, прежде всего, в энергетической сфере. Стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере инфраструктурных проектов, IT-сектора, сельского хозяйства и фармацевтической промышленности.