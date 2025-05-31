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    23:24, 30 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан готов расширить экспорт полипропилена и удобрений в Сербию

    В рамках Международного форума Астана заместитель Премьер – министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич
    Фото: primeminister.kz

    На встрече стороны подчеркнули устойчивую динамику двустороннего сотрудничества, закладываемую на уровне лидеров двух государств.

    Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан рассматривает Сербию в качестве важного торгового партнера в Центральной Европе. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям: по итогам 2024 года товарооборот между странами составил $100 млн, увеличившись на 9,7%. При этом казахстанский экспорт вырос на 39,4%. В январе–марте 2025 года рост взаимной торговли составил 30%.

    Серик Жумангарин
    Фото: primeminister.kz

    Казахстан выразил готовность расширить линейку экспортируемых в Сербию товаров, таких как полипропилен, минеральные удобрения и кондитерские изделия.

    Участники встречи отметили важность задействования потенциала межправительственной комиссии и делового совета, а также реализации ключевых двусторонних проектов, в частности запуска прямого авиасообщения между Астаной и Белградом. Казахстанская авиакомпания SCAT уже приступила к проработке маршрута, и Казахстан рассчитывает на поддержку сербской стороны, включая возможность использования пятой степени свободы.

    Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между столицами Казахстана и Сербии откроется до конца 2025 года.

    Казахстанская сторона пригласила сербские компании к активному участию в инвестиционных проектах, в том числе в сфере агропереработки и фармацевтики, отметив высокий экспортный потенциал сербской индустрии.

    Днем ранее, на полях AIF, Серик Жумангарин провел встречу с министром экономики Хорватии Анте Шушняром. Стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений и экономического сотрудничества, прежде всего, в энергетической сфере. Стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере инфраструктурных проектов, IT-сектора, сельского хозяйства и фармацевтической промышленности.

    Теги:
    Серик Жумангарин Правительство РК Сербия Экспорт Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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