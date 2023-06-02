Казахстан готов предоставить преференции европейским партнерам - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Энергетический сектор традиционно занимает одну из ключевых ниш во взаимодействии Казахстана с Европейским Союзом. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал в своем выступлении на форуме «Центральная Азия – Европейский Союз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы ведем целенаправленную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов. В настоящее время 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод», - отметил Президент РК.

По его словам, в тесном сотрудничестве с азербайджанскими партнерами также развивается Транскаспийский маршрут. С начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту «Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан» объемом 1,5 миллиона тонн в год. В среднесрочной перспективе планируется расширить экспорт нефти по направлению «Актау – Батуми», а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута.

В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба». С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью его увеличения в будущем.

«Еще одним приоритетным направлением для Казахстана является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы. В этой связи большое значение для нас имеют строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год. Рассчитываем на дальнейшую поддержку европейских партнеров в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Принятая между Казахстаном и ЕС Дорожная карта в области редкоземельных металлов открывает для наших стран большие перспективы. Казахстан готов предоставить преференции европейским партнерам для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов на территории Казахстана.