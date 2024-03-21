130 казахстанских предприятий готовы поставлять свою продукцию животноводства в Узбекистан

Развитие взаимной торговли продукцией сельского хозяйства стран-участниц Организации тюркских государств обсуждалось в Таразе в рамках международного сельскохозяйственного форума-выставки «KazАgroZhambyl-2024». В частности, были отмечены перспективы животноводства как высококонкурентной сельхозотрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстан занимает пятое место в мире по площади пастбищ, а животноводство для отечественного сельхозпроизводителя является традиционной и очень перспективной отраслью, сказал в своем выступлении на форуме министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

— Мы заинтересованы в реализации продукции животноводства, в частности охлажденной и замороженной говядины, баранины, субпродуктов, шкур КРС. Буквально недавно мы достигли договоренностей по поставкам животноводческой продукции с Азербайджаном. Наша мясная продукция присутствует на рынке Кыргызстана и Узбекистана. Пользуясь случаем, хочу предложить Узбекистану рассмотреть порядка 130 казахстанских предприятий-поставщиков продукции животноводства для включения в реестр организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных ветеринарной службе товаров, ввозимых в Узбекистан. Соответствующее письмо уже направлено. Уверен, что казахстанские поставщики расширят ассортимент продукции на рынке Узбекистана и предложат конкурентоспособные товары как по качеству, так и по цене, — пояснил спикер, добавив, что Казахстан выражает также готовность поставлять высококачественную мясную продукцию на рынки Турции, Туркменистана и Венгрии.

К сожалению, заметил Айдарбек Сапаров, на сегодняшний день рынок Турции практически закрыт для казахстанских поставщиков по линии ветеринарных служб.

— С текущего года со стороны Китая и России подобные ограничения в отношении Казахстана сняты. В этой связи считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса с турецкой стороной. Предлагаю организовать двусторонние переговоры в ходе визитов казахстанской делегации в Турцию, Туркменистан и Венгрию. Также рады принять делегации тюркских стран для ознакомления с животноводством Казахстана, — резюмировал глава Минсельхоза Казахстана.

Как ранее сообщалось, международная сельскохозяйственная форум-выставка «KazАgroZhambyl-2024» проходит в Таразе с 19 по 21 марта.