Казахстан готов поделиться с государствами ОИС вакциной QazVac - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов поделиться с государствами ОИС своей вакциной QazVac после ее одобрения ВОЗ. Такое предложение было выдвинуто Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на открытии второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Об этом Президент РК сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ.

«Принял участие в открытии второго Саммита ОИС по науке и технологиям. Высказал ряд предложений по активизации научно-технологического и инновационного сотрудничества. Казахстан готов поделиться с государствами ОИС своей вакциной QazVac после ее одобрения ВОЗ», - написал Президент РК в Twitter.

Кроме того, как отметил Глава государства, «мы предлагаем площадки Назарбаев Университета и Astana IT Hub для совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, и кибербезопасности. Казахстан также намерен выделить 100 грантов по программе бакалавриата в отечественных университетах для стран ОИС».

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Мероприятие под девизом «Наука, техника и инновации: открывая новые горизонты» проходит под председательством Объединенных Арабских Эмиратов.



