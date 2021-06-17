РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:34, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстан готов поделиться с государствами ОИС вакциной QazVac - Касым-Жомарт Токаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов поделиться с государствами ОИС своей вакциной QazVac после ее одобрения ВОЗ. Такое предложение было выдвинуто Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на открытии второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Об этом Президент РК сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ.

    «Принял участие в открытии второго Саммита ОИС по науке и технологиям. Высказал ряд предложений по активизации научно-технологического и инновационного сотрудничества. Казахстан готов поделиться с государствами ОИС своей вакциной QazVac после ее одобрения ВОЗ», - написал Президент РК в Twitter.

    Кроме того, как отметил Глава государства, «мы предлагаем площадки Назарбаев Университета и Astana IT Hub для совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, и кибербезопасности. Казахстан также намерен выделить 100 грантов по программе бакалавриата в отечественных университетах для стран ОИС».

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Мероприятие под девизом «Наука, техника и инновации: открывая новые горизонты» проходит под председательством Объединенных Арабских Эмиратов.



    Теги:
    Коронавирус в РК Президент Коронавирус в мире Вакцинация Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!