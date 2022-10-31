Казахстан готов поддержать открытие ведущих немецких вузов в РК – глава МИД

31 Октября 2022, 14:16

31 Октября 2022, 14:16

Казахстан готов поддержать открытие ведущих немецких вузов в РК – глава МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что Казахстан готов поддержать популяризацию немецкого языка через образовательные программы, путем открытия филиалов ведущих немецких вузов в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Мухтар Тлеуберди встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

«Еще одной очень важной сферой является культурно-гуманитарное взаимодействие. Казахстан - родина для почти 200 тысяч этнических немцев. Около 1 миллиона бывших казахстанцев немецкой национальности проживают сегодня в Германии. Мы хотим и далее укреплять этот «живой мост» для поддержания дружбы между народами. В данном контексте хотел бы отметить большую практическую значимость Казахстанско-Немецкого университета и Немецкого театра в Алматы, Казахстанско-Немецкого центра в Астане и общественного фонда «Видергебурт» в вопросе сохранения языка и культуры немецкой общины в Казахстане», - сказал Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам переговоров с Анналеной Бербок.

Он заявил, что Казахстан приветствует программы академического обмена между студентами и школьниками и готов поддержать популяризацию немецкого языка через образовательные программы, путем открытия филиалов ведущих немецких вузов в РК и развития дуальной системы профессионально-технической подготовки высококвалифицированных кадров по примеру Германии.

«Казахстан готов активно взаимодействовать с германскими партнерами и нашими центральноазиатскими соседями в вопросах региональной и глобальной климатической безопасности и стабильности. Благодарим МИД ФРГ за своевременную инициативу «Green Central Asia». Говоря о региональном сотрудничестве, мы готовы к кооперации в вопросах региональной безопасности и обеспечения долгосрочной стабильности в Афганистане», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что Казахстан проводит приватизацию 700 крупных, средних и малых активов экономики, что открывает дополнительные перспективы для немецких предпринимателей.