Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстан готов открывать филиалы ведущих вузов в странах Центральной Азии
21 Июля 2022 12:27

Казахстан готов открывать филиалы ведущих вузов в странах Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что расширение сотрудничества стран Центральной Азии в сфере науки и образования является актуальной задачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Базой для этого служит подписанная в прошлом году декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

Немаловажным вектором совместной работы Президент РК назвал популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между Академиями наук государств ЦА с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов.

«На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.

Новости по теме
Общее СМИ может появиться у стран Центральной Азии
Ежегодно избирать культурную столицу Центральной Азии предложил Президент РК
Камбаратинская ГЭС-1 позволит укрепить энергобезопасность стран ЦА - Президент РК
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Общее СМИ может появиться у стран Центральной Азии
Ежегодно избирать культурную столицу Центральной Азии предложил Президент РК
Президент РК предложил создать Проектный офис стран ЦА по охране окружающей среды
Реконструкцию участка автодороги «Жанаозен-граница Туркменистана» начнут с 2025 года
Мы открыты к любым форматам сотрудничества – Президент РК обратился к главам стран ЦА
Нужно довести товарооборот Казахстана со странами ЦА до $15 млрд – Президент
Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар»
Каждый выстрел отдается тяжелым эхом – Президент РК о межгосударственных границах ЦА
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Названо главное отличие циркулирующего штамма КВИ в РК
5 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив