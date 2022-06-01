1 Июня 2022 17:12

Казахстан готов к тесному взаимодействию с ОБСЕ – заместитель главы МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау позицию Казахстана по взаимодействию с организацией ОБСЕ озвучил первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акан Рахметуллин поздравил Польшу с председательством в ОБСЕ.

«Польша приняла председательство в этой организации в сложной геополитической обстановке. Со своей стороны мы готовы оказать посильное содействие в реализации польскими коллегами этой сложной миссии. Сегодня в ходе переговоров мы с моим коллегой обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня в области безопасности», - сказал он во время выхода к прессе в здании Министерства иностранных дел РК.

По его словам, стороны большое внимание уделили состоянию и перспективам сотрудничества Казахстана и ОБСЕ, планам по взаимодействию на предстоящие годы. Подтвердили готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ, в том числе в целях реализации наследия Астанинского саммита организации 2010 года.

«Мы уделили большое внимание вопросам региональной и глобальной безопасности в контексте ситуации в Украине. Подтверждена неизменность курса Казахстана на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики», - добавил А. Рахметуллин.

Также первый заместитель главы МИД выразил признательность польской стороне и в целом ОБСЕ за поддержку реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.