Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до $350 млн - Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства сообщил, что впервые посещает Ереван с официальным визитом в качестве Президента Казахстана, и выразил благодарность всему армянскому народу за теплый прием. Он также отметил, что в нашей стране с большим уважением относятся к древней истории, богатой культуре и традициям Армении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

— Наши отношения основаны на непоколебимой дружбе и взаимной поддержке. Активизация двусторонних связей — наша общая цель. Наши интересы в укреплении региональной и международной безопасности и взаимодействия совпадают. В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. За это время Астана и Ереван заложили прочный фундамент долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Арменией. Именно поэтому сегодняшний визит имеет для меня особое значение, — сказал Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, прошедшие переговоры с Николом Пашиняном подтверждают заинтересованность двух стран в сохранении высокого уровня сотрудничества.

— Сегодня состоялось всестороннее обсуждение по целому ряду вопросов. Мы достигли конкретных договоренностей. Об этом только что сказал Премьер-министр Пашинян. Особое внимание мы уделили расширению контактов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. За последние пять лет объем взаимной торговли неуклонно растет, — отметил Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на наличие большого потенциала для укрепления всесторонних отношений между двумя странами.

— Мы пришли к единому мнению, что необходимо искать новые направления, которые придадут импульс росту товарооборота. Мы должны принять конкретные меры по расширению номенклатуры экспортно-импортных товаров. Для этого необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся возможности. Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до 350 миллионов долларов, — заявил Президент.

Он подчеркнул важность активизации сотрудничества в сферах промышленности, строительства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, инноваций, туризма и других, а также предложил армянской стороне реализовать ряд совместных инвестиционных проектов.

— Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Работа в данном направлении будет проходить под пристальным контролем Межправительственной комиссии. Кроме того, мы должны активизировать контакты бизнес-миссий. Этот шаг будет способствовать скорейшему созданию Делового совета, укрепит связи между представителями бизнеса двух стран и позволит улучшить инвестиционные отношения, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает Президент, развитие транспортно-логистического сектора является одним их ключевых направлений для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Казахстан высоко оценивает готовность Армении к восстановлению транзитного сообщения на Южном Кавказе.

— В этой связи мы приветствуем инициативу уважаемого Премьер-министра Никола Пашиняна «Перекресток мира». Мы также поддержали предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами наших стран. Также обсудили возможности расширения номенклатуры товаров в сфере агропромышленного комплекса. Есть заинтересованность в развитии сотрудничества в области цифровых технологий. Казахстан выражает готовность к реализации совместных проектов со своими армянскими партнерами в этой важной сфере, — заявил Глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей.

— В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, которые, несомненно, будут способствовать сближению наших народов и возрождению духовных связей. Мы договорились с уважаемым Премьер-министром, что одну из улиц Еревана назовут именем великого казахского мыслителя Абая, тогда как одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет, — сказал Президент.

Пользуясь случаем, Глава государства пригласил армянских спортсменов принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Казахстане в сентябре текущего года.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что в ходе состоявшихся двусторонних переговоров с Премьер-министром, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

— Казахстан и Армения эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран по многим актуальным вопросам регионального и международного уровня близки. Отрадно, что оказание взаимной поддержки нашим инициативам уже стало традицией, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

— Мы договорились и в предстоящий период совместно работать и активно участвовать в процессах, направленных на обеспечение мира и стабильности. Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Как только что сказал уважаемый Премьер-министр, Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель — сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе, — подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшние переговоры прошли в духе доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что его визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами.

В завершение Президент пригласил Никола Пашиняна посетить Казахстан с официальным визитом.

Премьер-министр Армении отметил значимость договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров.