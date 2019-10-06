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вчера 22:20
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вчера 18:00
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вчера 13:26
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вчера 10:15
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Казахстан гордится тобой - Президент РК поздравил Геннадия Головкина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с очередной победой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поздравляю Геннадия Головкина с блестящей победой в боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Гена в очередной раз продемонстрировал свое высокое спортивное мастерство и несгибаемую волю к победе. Казахстан гордится тобой!», - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter .
Напомним, казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в долгожданном бою с украинским боксером Сергеем Деревянченко.
Бой продлился все 12 раундов и завершился решением судей, которые единогласным решением отдали победу Головкину.
Таким образом, пояса IBF и IBO вернулись к казахстанцу. Это бой стал 42-ым для 37-летнего казахстанца. Теперь, в его копилке уже 40 побед.
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