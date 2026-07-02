Казахстан формирует будущее цифровых инноваций в мире — представитель Citigroup

Главный управляющий по работе с клиентами «Citi group» Дэвид Ливингстон в ходе заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК высоко оценил достижения Казахстана в сфере цифровизации, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстан, как и прежде, находится на важном этапе своего развития. Страна проводит масштабную экономическую трансформацию и формирует будущее цифровых инноваций не только в регионе, но и во всем мире. Citigroup с большой честью остается долгосрочным партнером Казахстана, — сказал Дэвид Ливингстон.

Он также отметил ряд цифровых инициатив Казахстана. По его словам, такие проекты, как Государственный фонд цифровых активов, развитие города Алатау и внедрение цифрового тенге Национальным банком, выводят Казахстан в число мировых лидеров инновационного развития.

— Наша компания особенно высоко оценивает потенциал и цели проекта города Алатау. Благодаря развитию государственных институтов, инфраструктуры и нормативно-правовой базы Казахстан создает надежную финансовую систему, которая открывает возможности для привлечения долгосрочных международных инвестиций. Реализация столь масштабных цифровых амбиций требует инфраструктуры мирового уровня. Ваше соглашение с NVIDIA о создании суперкомпьютерных мощностей является исключительно важным шагом в этом направлении, — подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность инвестиций в развитие сети дата-центров в Казахстане.