Казахстан экспортирует шахматное образование: в Алматы проходит III международная конференция

С 19 по 30 сентября в Алматы проходит чемпионат мира по шахматам среди детей от 6 до 14 лет.

Это масштабное соревнование с участием 851 юного шахматиста из 88 стран. Впрочем, в рамках масштабного турнира в Алматы проходит не только соревновательная программа, но и другое не менее важное мероприятие - международная конференция «Шахматы в образовании» в Satbayev University. Организатором является Казахстанская федерация шахмат (KazChess) при поддержке международной шахматной федерации (ФИДЕ)Ю, генеральный партнер – Freedom Holding Corp.

Фото: Kazinform

В течение двух дней конференции ведущие эксперты из Казахстана, Турции, Армении, стран Евросоюза и США обсудят вопросы обучения системного обучения шахматам в образовательных учреждениях.

Первый вице-президент KazChess Дармен Садвакасов ожидает плодотворную работу в рамках конференции. Одна из тем конференции - учебно-методические пособия, компьютерные цифровые решения для обучения учителей, разработка курсов повышения квалификации.

- В ходе двух дней мы услышим очень много интересных оценок от международных и казахстанских специалистов. Для Казахстана эта конференция, прежде всего – новая хорошая возможность обменяться мнениями. И наши, и международные эксперты несут реальные знания, сегодня здесь будут участвовать десятки, сотни учителей казахстанских, для них участие в мастер-классах - возможность поговорить с зарубежными экспертами, задать вопросы. И в тоже время Казахстан также становится одним из мировых лидеров в этой сфере, и делится опытом с другими странами. В ближайшее время, я думаю, есть вероятность, что мы также начнём инициативу по экспорту наших образовательных программ в Пакистан, Иорданию, ряд других стран. Это говорит о том, что Казахстан является признанным лидером, наши специалисты по-настоящему узнаваемы и востребованы за границей», - сказал Дармен Садвакасов.

Фото: Kazinform

Он отметил, что проект внедрения шахмат в школьную программу в Казахстане сегодня реализуется с опережением графика. В 2025 году предмет «Основы шахмат» изучает 60 тысяч казахстанских школьников во всех 20 регионах Казахстана в более чем 1500 учебных заведениях среднего звена (по плану был запуск данного предмета в 1400 школах к 2027 году). Обучение методике преподавания шахмат прошли 2500 педагогов из 20 регионов.

Казахстанская федерация шахмат получила статус организации повышения квалификации педагогов. Учителя теперь получают сертификаты, действительные при аттестации. Кроме того, в 7 педагогических вузах запускается дополнительная программа, благодаря которой выпускники смогут получить диплом не только по основной специальности, но и как педагоги по шахматам. На текущий момент уже 204 студента в 5 вузах начали обучение по дополнительной специальности «Педагог по шахматам» в 2025-2026 учебном году. Для школ записаны онлайн-курсы для учителей 1 и 2 классов на казахском и русском языках.

- Мы в целом очень благодарны Правительству Казахстана за принятое постановление, которым утвержден Комплексный план развития шахмат до 2027 года. Отдельный большой блок данного документа посвящен именно внедрению шахмат в образование, - сказал Дармен Садвакасов.

Один из почетных гостей III Международной конференции «Шахматы в образовании» - Джерри Нэш из США. В 1991 году он приезжал в Алматы в рамках культурного обмена, сейчас, спустя 34 года, он вернулся в крупнейший город Казахстана вновь уже в качестве председателя комиссии Международной шахматной федерации ФИДЕ по шахматам в образовании.

Фото: Kazinform

Джерри Нэш рассказал, что ФИДЕ поддерживает Казахстан в развитии шахмат несколькими способами. Это не только соревнования по шахматам, но поддержка со стороны ФИДЕ инициативы включения шахмат в школьные программы Казахстана в качестве предмета, а также поощрение использования шахмат в качестве образовательного инструмента для передачи академических навыков, необходимых в XXI веке.

По словам Джерри Нэша, все больше государств мира интересуются шахматами как образовательным инструментом, который способен увлечь детей, помочь им развить навыки, которые им понадобятся не только в учебе, но и когда они будут строить карьеру. И здесь очень важно, что у Казахстана есть опыт выстраивания системы, которым он может поделиться с другими государствами.