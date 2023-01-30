Казахстан экспортировал в Узбекистан систему «Сергек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» внедрена в городе Намангане, (Республика Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KazakhExport».

Административный центр Наманганской области второй по численности населения город в стране после Ташкента.

Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» является продуктом казахстанских разработчиков, группы компаний Sergek Group, объединяющих software и hardware специалистов.

Проект реализован за счет частных инвестиций, при субсидировании государственной программы экспорта, в частности с помощью кредитования АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», инструмент поддержки – страхование экспортных кредитов.

Работа «Сергек» в Намангане направлена на снижение дорожно-транспортных происшествий и повышение культуры вождения. Интеллектуальная система прошла сертификацию по законодательству Узбекистана. 25 аппаратно-программных комплексов фиксируют нарушения правил дорожного движения на 13 участках города и районах области. Как в городах Казахстана, так и в Намангане система фиксирует превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки.

Бизнес-проект стартовал при поддержке Министерства торговли и интеграции РК и Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

В настоящее время система общественной и дорожной безопасности «Сергек» функционирует в восьми городах Казахстана: Астане, Усть-Каменогорске, Алматы, Атырау, Шымкенте, Семее, Таразе и Туркестане. К тому же, Sergek Group разрабатывает экспортную стратегию по продвижению продуктов на экспорт. Ближайшая цель – рынки Центральной и Юго-Восточной Азии, а также регион Ближнего Востока и Африки.

Установка системы «Сергек» сказывается на повышении водительской дисциплины и соответствующем снижении смертельных ДТП. За первый год работы системы число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Астане сократилось на 43 % – с 60 погибших до 34 и сохраняется на том же уровне все последующие годы. В Алматы (2019-2022) – со 161 до 96. В Шымкенте (2020-2022) – с 76 до 57. С помощью системы также удается раскрывать уголовные преступления.