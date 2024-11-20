РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Казахстан экспортировал в Германию 1,2 млн тонн нефти

    По данным Министерства энергетики Казахстана, за период с января по октябрь 2024 года объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов страны составил около 57,8 млн тонн, передает агентство Kazinform.

    экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
    Фото: АО НК «КазМунайГаз»

    Из этого объема более 26%, или 15,1 млн тонн, было доставлено на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

    Основные показатели транспортировки:

    • Через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) транспортировано 46,3 млн тонн нефти.
    • По нефтепроводу «Атырау – Самара» перевезено 7,2 млн тонн.
    • В Германию в январе-октябре направлено 1,2 млн тонн казахстанской нефти.
    • Транспортировка из порта Актау составила 3,1 млн тонн, из которых 1,6 млн тонн отправлено в Махачкалу, а 1,2 млн тонн — по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан».
    • Через нефтепровод «Атасу – Алашанькоу» прошло более 1 млн тонн нефти.

    Что касается транзита нефти через Казахстан, за 10 месяцев 2024 года было перевезено 8,4 млн тонн нефти. Из этого объема 8,2 млн тонн прошло по маршруту Россия – Китай, а 217 тысяч тонн — по маршруту Россия – Узбекистан.

    Казахстан, как отметили в ведомстве, продолжает экспортировать нефть в страны Европы и Азии, включая Италию, Нидерланды, Китай, Южную Корею, Румынию, Францию, Турцию и другие.

    Напомним, министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал в сентябре, что Германия запросила увеличение поставок нефти до 2,5 млн тонн. 

    Теги:
    Минэнерго РК Экспорт Нефть
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают