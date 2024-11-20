Казахстан экспортировал в Германию 1,2 млн тонн нефти

Из этого объема более 26%, или 15,1 млн тонн, было доставлено на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Основные показатели транспортировки:

Через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) транспортировано 46,3 млн тонн нефти.

По нефтепроводу «Атырау – Самара» перевезено 7,2 млн тонн.

В Германию в январе-октябре направлено 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

Транспортировка из порта Актау составила 3,1 млн тонн, из которых 1,6 млн тонн отправлено в Махачкалу, а 1,2 млн тонн — по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан».

Через нефтепровод «Атасу – Алашанькоу» прошло более 1 млн тонн нефти.

Что касается транзита нефти через Казахстан, за 10 месяцев 2024 года было перевезено 8,4 млн тонн нефти. Из этого объема 8,2 млн тонн прошло по маршруту Россия – Китай, а 217 тысяч тонн — по маршруту Россия – Узбекистан.

Казахстан, как отметили в ведомстве, продолжает экспортировать нефть в страны Европы и Азии, включая Италию, Нидерланды, Китай, Южную Корею, Румынию, Францию, Турцию и другие.

Напомним, министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал в сентябре, что Германия запросила увеличение поставок нефти до 2,5 млн тонн.