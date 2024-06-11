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    19:45, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан экспортирует продукцию для аккумуляторов нового поколения

    Казахстан экспортировал в Австрию продукцию для аккумуляторов нового поколения
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    Учеными Физико-технического института и Казахского национального исследовательского технического университета имени К.Сатпаева совместно с компанией «Балауса» в Кызылординской области запущена промышленная партия смешанных оксидов ванадия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Казахстан экспортировал в Австрию продукцию для аккумуляторов нового поколения
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    - Собственное ванадиевое сырье и технологии получения ванадиевого электролита дают возможности для производства конкурентоспособных ванадиевых аккумуляторов в перспективе. В этой связи осуществляется сотрудничество с крупнейшими в мире производителями ванадиевых аккумуляторов – VRB и Invinity. Прорабатывается возможность производства ванадиевых аккумуляторов для производителей зеленой энергии и в микро-гриды для уменьшения потерь и равномерной поставки электроэнергии, - отметили в Министерстве науки и высшего образования РК.

    Казахстан экспортировал в Австрию продукцию для аккумуляторов нового поколения
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    Уже сегодня предприятием производится более 30 тонн готовой продукции в месяц. Продукция полностью идет на экспорт. 20 тонн готовой продукции отправлены в Австрию.

    Заинтересованность в изделии проявляют компании из Японии, Индии, Великобритании и Китая.

    Проект реализуется при поддержке АО «Фонда науки» Министерства науки и высшего образования РК в рамках грантового финансирования проектов коммерциализации РННТД на 2022-2024 годы.

    Теги:
    Кызылординская область Промышленность Экспорт Миннауки и высшего образования РК Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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