Казахстан экспортирует продукцию для аккумуляторов нового поколения

Учеными Физико-технического института и Казахского национального исследовательского технического университета имени К.Сатпаева совместно с компанией «Балауса» в Кызылординской области запущена промышленная партия смешанных оксидов ванадия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

- Собственное ванадиевое сырье и технологии получения ванадиевого электролита дают возможности для производства конкурентоспособных ванадиевых аккумуляторов в перспективе. В этой связи осуществляется сотрудничество с крупнейшими в мире производителями ванадиевых аккумуляторов – VRB и Invinity. Прорабатывается возможность производства ванадиевых аккумуляторов для производителей зеленой энергии и в микро-гриды для уменьшения потерь и равномерной поставки электроэнергии, - отметили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Уже сегодня предприятием производится более 30 тонн готовой продукции в месяц. Продукция полностью идет на экспорт. 20 тонн готовой продукции отправлены в Австрию.

Заинтересованность в изделии проявляют компании из Японии, Индии, Великобритании и Китая.

Проект реализуется при поддержке АО «Фонда науки» Министерства науки и высшего образования РК в рамках грантового финансирования проектов коммерциализации РННТД на 2022-2024 годы.