Казахстан экспортировал товары на 38 млрд долларов с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным итогам в январе-июне 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 4,3% и составил 67,2 млрд долларов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспорт составил 38 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров составил 12,1 млрд долларов. Импорт товаров составил 29,3 млрд долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 8,7 млрд долларов», - сказал Алибек Куантыров.

Глава миннацэкономики также отметил, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3%.

Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Костанайской, Западно-Казахстанской областях, в области Абай, а также в городе Алматы.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,7%, в том числе в автомобилестроении – на 43,3% и производстве электрооборудования – на 34,4%. Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 4,5%, химической промышленности – на 4,1%, металлических изделий – на 8,1%, напитков – на 6,4%, пластмассовых изделий – на 8% и легкой промышленности – на 21%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,8%.

При этом добыча нефти выросла на 5,6%, добыча газа – на 2,5%, добыча прочих полезных ископаемых – на 14,2%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 2,4%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, добыча угля – на 6%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,2%.

«Положительная динамика зафиксирована в 17 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в областях Жетысу и Абай, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях», - добавил Алибек Куантыров.