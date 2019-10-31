Казахстан экспортировал рекордное количество мяса с момента обретения Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство импортеров казахстанской говядины и баранины - Узбекистан, Иран, Бахрейн. По итогам прошлого года в целом Казахстан экспортировал 33 тыс. тонн мяса в 11 стран мира. В основном это говядина – 19,9 тысяч тонн. Такие данные предоставило Министерство сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, в МСХ для точности учета экспортируемой продукции было решено вести учет по выданным для этих целей ветеринарным сертификатам.

В 2018 году общий экспорт мяса из Казахстана составил 32,5 тыс.тонн, из них красного мяса – 24 тысяч тонн. Говядина – 19 тысяч тонн, баранина – 3 тысячи тонн, свинина – 1 тысяча тонн.

По говядине – мясом, то есть в тушах, было экспортировано более 5 тысяч тонн, живьем более 50 тыс. голов, что в пересчете на мясо – 10 тыс. тонн. Остальное – глубокая переработка – это колбасы, консервы и другое.

Специалисты ведомства отмечают, что экспорт растет и дает стимул всем участникам отрасли наращивать объемы производства.

Отмечается, что в 2019 году экспорт уже превысил 50 тысяч тонн. Из них красного мяса – 38 тысяч тонн. Эти объемы считаются на основании совместного приказа министра сельского хозяйства и председателя Агентства по статистике.



