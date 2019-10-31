+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 20 °С
USD 388.54 EUR 431.67
RUB 6.09 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан экспортировал рекордное количество мяса с момента обретения Независимости

31 Октября 2019 16:15
Поделиться:
Казахстан экспортировал рекордное количество мяса с момента обретения Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство импортеров казахстанской говядины и баранины - Узбекистан, Иран, Бахрейн. По итогам прошлого года в целом Казахстан экспортировал 33 тыс. тонн мяса в 11 стран мира. В основном это говядина – 19,9 тысяч тонн. Такие данные предоставило Министерство сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

800 голов скота из Ирландии завезут в Северный Казахстан
Американское издание рассказало об особенностях казахстанских верблюдов В Акмолинской области отмечается динамичное развитие животноводства 12 откормочных площадок открыли в Северном Казахстане

Как отметили в ведомстве, в МСХ для точности учета экспортируемой продукции было решено вести учет по выданным для этих целей ветеринарным сертификатам.

В 2018 году общий экспорт мяса из Казахстана составил 32,5 тыс.тонн, из них красного мяса – 24 тысяч тонн. Говядина – 19 тысяч тонн, баранина – 3 тысячи тонн, свинина – 1 тысяча тонн.

По говядине – мясом, то есть в тушах, было экспортировано более 5 тысяч тонн, живьем более 50 тыс. голов, что в пересчете на мясо – 10 тыс. тонн. Остальное – глубокая переработка – это колбасы, консервы и другое.

Специалисты ведомства отмечают, что экспорт растет и дает стимул всем участникам отрасли наращивать объемы производства.

Отмечается, что в 2019 году экспорт уже превысил 50 тысяч тонн. Из них красного мяса – 38 тысяч тонн. Эти объемы считаются на основании совместного приказа министра сельского хозяйства и председателя Агентства по статистике.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Статистика, Сельское хозяйство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив