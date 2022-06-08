8 Июня 2022 12:43

Казахстан экспортировал 2 млн тонн пшеницы и меслина в первом квартале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала текущего года из Казахстана отправили на экспорт 2 млн тонн пшеницы и меслина на $592,3 млн. Рост в натуральном выражении составил 64%, в денежном — сразу 2,1 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Большая часть поставок пришлась на страны СНГ: 1,3 млн тонн продукции — на 43,9% больше, чем годом ранее. Здесь лидируют Узбекистан (874,1 тыс. тонн), Таджикистан (175,8 тыс. тонн) и Туркменистан (149,5 тыс. тонн).

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправлено 744,7 тыс. тонн пшеницы — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Среди них лидером по объёмам импорта из РК стал Иран: 358,4 тыс. тонн, годовой рост — в 3,9 раза. В ТОП-3 стран также вошли Афганистан (227,4 тыс. тонн) и Италия (110,1 тыс. тонн).

По итогам марта 2022 года цены экспортных поставок пшеницы выросли на 9,2% за месяц, на 12,1% с начала года и на 32,1% за год. В том числе в месячной динамике цены для стран СНГ увеличились на 7,9%, для остальных стран — на 11,8%; в годовой динамике цены для стран СНГ выросли на 34,7%, для остальных — на 23,7%.

В апреле текущего года средняя стоимость пшеницы от производителей составила 123,7 тыс. тг за тонну. В том числе тонна твёрдой пшеницы стоила 188,4 тыс. тг, прочей — 121,7 тыс. тг.

В региональном разрезе самая высокая цена на пшеницу была зафиксирована в Костанайской области: 132,1 тыс. тг за тонну. Следом идут Акмолинская (130,7 тыс. тг) и Северо-Казахстанская (118,6 тыс. тг) области.

В 2021 году валовой сбор озимой и яровой пшеницы в стране составил 11,8 млн тонн — на 17,1% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего пшеницы традиционно собрали в Акмолинской области - 3,4 млн тонн, минус 18,7% за год. В тройке лидеров также оказались Северо-Казахстанская (2,8 млн тонн, минус 15,1% за год) и Костанайская (2,6 млн тонн, минус 25,1%) области.

Урожайность в 2021 году составила 9,3 ц с га. Самые высокие показатели наблюдались в Восточно-Казахстанской (15,9 ц с га), Алматинской (15,7 ц с га) и Павлодарской (11,8 ц с га) областях. В лидирующих по сбору пшеницы регионах урожайность оказалась ниже: в Акмолинской — 8,7 ц с га, в Северо-Казахстанской — 11,5 ц с га, в Костанайской — 7,2 ц с га.

В этом году, по предварительным прогнозам Зернового союза, урожай будет средним - 12,5–13 млн тонн пшеницы. Для Казахстана это стандартный уровень, позволяющий экспортировать почти половину без ущерба для себя.