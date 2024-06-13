Казахстан - единственная страна, где корейцев становится больше - Юрий Шин

Государственный визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан стал важным событием, подчеркивающим крепкие взаимоотношения между двумя странами. Таким мнением с корреспондентом Kazinform поделился председатель Ассоциации корейцев Казахстана и заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана Юрий Шин.

— С 1992 года Казахстан и Южная Корея имеют прочные взаимоотношения, которые очень органично возродились. Сегодня мы видим, как Казахстан обращает внимание на Южную Корею, и как Южная Корея обращает внимание на Центральную Азию. Буквально перед вылетом в Казахстан, президент Южной Кореи говорил о том, что им очень интересно побывать на Шелковом пути. Поэтому и создали программу K — Silkway. Потому что они решили объехать страны Центральной Азии и расширить наши взаимоотношения. А Казахстану сегодня очень интересны технологии Кореи. Поэтому, может быть, очень хорошая синергия между двумя странами, — высказался Юрий Шин в кулуарах гала-концерта в Астане.

Он напомнил о сегодняшнем заявлении Главы государства о готовности строить новые умные города, такие как Алатау, по образцу Сеула и Сингапура.

— Мы готовы оказать полную поддержку для корейских компаний, чтобы они размещали свои производства здесь. Сегодня в Казахстане уже работают такие компании, как Samsung, Lotte, Hyundai, LG и Kia. Мы видим очень большой потенциал расширения корейских производств в Казахстане для того, чтобы увеличить экспорт и обеспечить рабочие места в современных производствах, — сказал глава Ассоциации.

Юрий Шин также назвал сходства казахского народа с корейским.

— Если мы даже берем просто язык, то корейцам легче учить именно казахский язык, чем русский. Потому что по произношению он более близок. Конечно, мы хотим, чтобы близки были не только наши языки, но мы хотим создать такую же конкретную страну, как Корея, чтобы мы гордились экономикой. Как кореец из Казахстана, я могу сказать, что корейцы тут проживают более 80 лет. И очень тепло взаимодействуют и активно интегрировались в казахскую культуру. Мы являемся таким этносом, который очень адаптировался здесь, нам здесь хорошо. Это единственная страна, где корейцев становится больше. Если брать страны ЦА, то в них количество корейцев уменьшилось. Это говорит о том, что нам здесь комфортно и мы планируем здесь свое будущее, — добавил Юрий Шин.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи.



