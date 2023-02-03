Казахстан движется по пути цифровой трансформации госуправления - Алихан Смаилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на юбилейном форуме Digital Almaty сообщил, что Правительство прилагает все усилия для ежегодного увеличения вклада цифровых технологий в ВВП страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алихан Смаилов подчеркнул, что для придания мультипликативного эффекта развитию IТ-рынков стран ЕАЭС необходима надежная платформа для партнерства.

«Примером в Казахстане является Astana Hub. Он стал не только локальным, но и активным региональным игроком. Его институциональная база в виде преференций, таких программ, как Techpreneurs, Google for start-ups – стали реальными драйверами активизации IТ-рынка. На данный момент более 1 тысячи резидентов из более 10 стран создали 16 тысяч рабочих мест, экспортируя IT продукцию», - сказал глава Правительства.

По словам Премьер-Министра, автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» создана экосистема, которая объединяет промышленные предприятия и IT-рынок Казахстана. Фондом профинансировано 187 проектов на сумму более 36 млн долларов в областях Индустрия 4.0, техники безопасности на промышленных предприятиях, геологии, металлургии и т.д.

«Казахстан движется по пути цифровой трансформации государственного управления. Сегодня у нас реализуются передовые по мировым меркам проекты в таких направлениях, как FinTech и GovTech. Наша страна достигла высокого уровня проникновения цифровых решений в повседневную жизнь. Это стало возможным благодаря открытости государства и технологичности бизнеса. Цифровизация является важным компонентом в обеспечении равенства возможностей и справедливости для всех граждан страны. Осуществляется переход на качественно новый формат цифровизации госуправления, так называемый «Invisible Government».

Суть в том, что в центре государственной политики находится человек, его нужды и интересы. Например, мы собрали 80 параметров благосостояния семьи по методологии ООН. Это помогает нам каждый день выявлять семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Затем переходить на оказание проактивных госуслуг и мер поддержки. Одним из ключевых подходов здесь является реализация мультиплатформенного принципа оказания госуслуг», - добавил спикер.