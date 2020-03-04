Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зависимость Казахстана от зарубежных IT-разработок достигает сегодня 95%. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ»

«Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок, достигающую на сегодня 95%. Необходимо использовать потенциал «Астана Хаб», ПИТ «Алатау», «Назарбаев Университета». Особого внимания требует информационная безопасность, защита от киберугроз», - написал Глава государства в Twitter .

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации программы «Цифровой Казахстан». Глава государства поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов, внедрению технологий «Big Data» и блокчейн, алгоритмов «искусственного интеллекта». Предстоит активная работа по устранению «цифрового неравенства» в регионах, особенно на селе, отметил К. Токаев.



