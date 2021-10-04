Казахстан добился прогресса в модернизации таможенных процессов – Генсек Всемирной таможенной организации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В канун своего визита в Казахстан Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) ответил на вопросы собственного корреспондента МИА «Казинформ» в Бельгии. Кунио Микурия отметил в беседе основные тенденции развития Казахстана за 30 лет независимости страны.

- Господин Кунио Микурия, этот год знаменуется 30-летием сотрудничества между Всемирной таможенной организацией и Казахстаном. Скажите, пожалуйста, какие результаты достигнуты за это время и какие перспективы планируются в будущем?

- Действительно, это особый год для Республики Казахстан – 30-летие Независимости. Также это и знаменательная дата сотрудничества между Всемирной таможенной организацией и Казахстаном. Когда Казахстан присоединился к ВТамО, страна приступила к внедрению базовых стандартов Организации и присоединилась к основным базовым конвенциям ВТамО для того, чтобы обеспечить эффективный контроль на границах. Республика Казахстан демонстрирует свою приверженность созданию торговой системы в соответствии с международными стандартами. В ряде важных областей, не только в сфере действий конвенций ВТамО, но и в русле общих международных стандартов, ваша страна следует указанным обязательствам и нормам. Мы повсеместно работаем с Казахстаном над реализацией международных соглашений ВТамО.

Казахстан также привел в соответствии с международными стандартами процедуры оформления на своих границах. Ваша страна предпринимает дальнейшие шаги по укреплению регионального сотрудничества, соединяя государства посредством значительного упрощения процессов перемещения товаров, транспортных средств и пассажиропотока на границах. В этой связи Казахстан способствует региональной интеграции в Центральной Азии.

В Казахстане создан первый региональный учебный центр ВТамО в Центральной Азии. Это действенный инструмент для присоединения к глобальной сети за пределами ваших границ, соединяющих с соседними странами и далеко их пределами - с европейскими странами.

В рамках внедрения международных программ, Казахстан в 2014 году присоединился и с тех пор успешно проводит мероприятия по программе контроля контейнеров, являющейся совместной правоохранительной инициативой Всемирной таможенной организации и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в целях усиления борьбы с трансграничной преступностью. Таким образом, Казахстан на постоянной основе пытаетесь на практике использовать лучшие практики со всего мира.

Касательно участия в работе руководящих органов ВТамО, Республика Казахстан активно участвует в нашей структуре управления в качестве члена нашего Финансового комитета, члена Политической комиссии. Положительно то, что вы используете свой голос не только с позиции участника, но и от имени региона (примечание автора: в составе данных органов Казахстан представляет страны суб-региона «Восток» Европейского региона).

Хотелось бы отметить, что Казахстан добился значительного прогресса в модернизации таможенных процессов. Особенно за счет достижения высокого уровня цифровизации экспортно-импортных процедур с помощью информационной системы «Астана-1» и внедрения принципа «Единого окна». Могу сказать, что ваша республика добилась огромного прогресса в рамках организации таможенного дела и упрощения процедур международной торговли. В то же время сегодня мир меняется, и торговый ландшафт продолжает меняться. Поэтому нам необходимо и дальше совместно работать с таможенной службой Казахстана, чтобы добиться прогресса в этой области.

- Будучи самой большой страной в мире, не имеющей выхода к морю, Казахстан ставит во главу угла вопросы развития транзитного потенциала. ВТамО тесно сотрудничает с Казахстаном и другими странами в процессе упрощения транзитных процедур. Какие результаты достигнуты на сегодня и что еще предстоит сделать?

- Поднимая тему транзита, я сразу думаю о Казахстане, потому что в 2003 году в столице Казахстана состоялось Совещание министров стран, не имеющих выхода к морю, в котором я принимал участие. В результате была принята Астанинская декларация стран, не имеющих выхода к морю, совместно с Астанинской программой действий, которая стала руководящим принципом для решения проблем данных государств, пока «преемником» документа не стал Венский план действий на 2014-24 годы.

Тем не менее, сегодня Казахстан является лидером среди стран, не имеющих выхода к морю. Казахстан в настоящее время является председателем Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), и многие рассматривают Казахстан как модель для стран без выхода к морю по вопросам упрощения транзитных процедур.

Ваша страна обладает стратегическим расположением, соединяя с западной стороны Турцию, Средиземноморье и Европу, а с восточной - Китай и другие страны Восточной Азии. С южной стороны вы можете подключиться к Южной Азии. Таким образом, вы находитесь на перекрестке этих торговых путей.

Поэтому Казахстан прилагает такие усилия, чтобы сделать транзит более эффективным и быть более «связанным» с другими странами. Мне удалось посетить несколько пограничных пунктов РК в 2019 году, в том числе автомобильный контрольно-пропускной пункт «Нур Жолы» на казахстанско-китайской границе в Алматинской области. И я был очень впечатлен его инфраструктурой и бесперебойным потоком товаров с использованием передовых технологий. По моему мнению, это может быть очень хорошей моделью в Центральной Азии.

И конечно, вы также связаны железной дорогой, еще одним направлением, где я отмечаю лидирующую позицию Казахстана. Мы разработали совместные документы, которые включают в себя лучшие казахстанские практики, и благодаря опыту Казахстана мы разработали руководящие принципы по железнодорожному транзиту. В результате усилий Правительства РК время прохождения процедур пограничного контроля было значительно сокращено. Это убедительно демонстрирует то, как вложенные инвестиции приносят прибыль. Таможенные процедуры в РК при транзите значительно упрощены, а к 2025 году пропускную способность планируется увеличить более чем в пять раз. Это максимальное упрощение отвечает интересам бизнеса.

Более того, Казахстан сотрудничает с соседними странами, например, с Узбекистаном, в рамках строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» (МЦТЭС). Этот центр призван стать крупной промышленной, торговой и логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов двух стран.

Модернизированные контрольно-пропускные пункты действительно современные, и в ходе моего предстоящего визита я намерен ознакомиться с некоторыми из новых программ в этом регионе. Кроме того, в текущем году казахстанская сторона разработала всеобъемлющий план действий по борьбе с незаконной торговлей на границах.

Мы продолжим работать с вами, чтобы понять, как транзит может способствовать повышению экономической конкурентоспособности. Со стороны ВТамО также есть готовность к взаимодействию в обеспечении комплекса мер, направленных на упрощение международного транзита.

- Весь мир до сих пор ведет борьбу с глобальным кризисом здоровья. Какие меры были предприняты ВТамО и Таможенной службой Казахстана для обеспечения непрерывности трансграничного перемещения товаров, восстановления международной торговли и снижения последствий пандемии в стране и регионе в целом?

- Пандемия коронавируса COVID-19 продемонстрировала всем нам необходимость оперативного и совместного реагирования на эти угрозы. В начале пандемии границы закрылись для людей, но в то же время товары, включая лекарства и медикаменты, должны были проходить через границы. Всемирная таможенная организация совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработала перечень основных медицинских товаров в целях ускоренного пересечения границ. Особо важно, чтобы таможенные администрации продолжали оказывать помощь в прохождении не только товаров гуманитарной помощи, но и товаров в целом, чтобы свести к минимуму общее негативное воздействие вспышки COVID-19 на нашу экономику и общество.

На веб-сайте нашей организации был создан специальный раздел, посвященный борьбе с COVID-19. В частности, наши эксперты собирают информацию от стран-членов ВТамО о том, что делается в борьбе с пандемией, о национальном опыте членов организации.

Казахстан продемонстрировал эффективные меры в борьбе с коронавирусом. Так, РК номинировала и информировала о своем национальном контактном лице комитета государственных доходов, с которым можно связаться в любое время для облегчения трансграничного перемещения. Мы опубликовали эту важную информацию на специальной веб-странице ВТамО для других членов Организации.

Со своей стороны, ВТамО стала уделять больше внимания взаимодействию с другими государственными ведомствами, в том числе в сфере транспорта. Для облегчения координации на границах на национальном уровне мы расширили сотрудничество с другими межправительственными и частными организациями. Также опубликованы совместные заявления и обращения со Всемирной торговой организацией, Международной торговой палатой, Международной организацией гражданской авиации и Международным союзом автомобильного транспорта.

Таким образом, мы пытаемся упростить и оцифровать таможенные процедуры в направлении безбумажной торговли и бесконтактных процессов оформления, чтобы смягчить негативные последствия глобальной пандемии. Конечно, в период кризиса возникает необходимость предоставления значительных льгот малому и среднему бизнесу. И мы рекомендовали властям стран ВТамО обратить внимание на эту категорию предпринимателей во время пандемии. В таможенной и налоговой сферах Казахстан ввел значительные льготы для малых и средних предприятий во время острого кризиса.

В частности, Правительство РК предприняло меры в виде освобождения и снижения налогов для малых и средних предприятий. Таможенный контроль на границе был упрощен для обеспечения непрерывности цепочки поставок и бесперебойной торговли во время пандемии. Это положительный пример Казахстана в борьбе с пандемией.

Кроме того, Казахстан принял оперативные меры в области регионального сотрудничества. В частности, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместно с другими государствами-членами ЕАЭС было принято несколько решений об освобождении от таможенных тарифов перечня товаров первой необходимости, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования.

- В июне этого года страны-члены ВТамО приняли стратегический документ «Экологическое сканирование ВТамО – 2021», освещающий мировые тенденции в международной торговле и представляющий основные возможности и вызовы для ВТамО и ее стран-членов. Не могли бы вы вкратце рассказать о ключевых аспектах, которые должны быть адресованы странами ВТамО, в особенности Казахстаном и странами Центральной Азии?

- Мы приняли методологию анализа PESTLE. С политической точки зрения таможня может многое предложить государству, поэтому таможенным органам необходимо усилить свою значимость. Все транспортные данные поступают через таможню. Используя огромный объем данных, которые получает таможня, мы можем давать ценные советы нашим правительствам, и таким образом сможем повысить свой авторитет в качестве «доверенного советника» правительства. Конечно же, коммуникация является ключом к достижению этой цели.

В экономической области мы вносим свой вклад в повышение экономической конкурентоспособности государств путем содействия торговле. И для этого можем обеспечить связь на границах, укрепляя доверие с экономическими операторами, чтобы работать вместе, чтобы обеспечить наш вклад в экономическое развитие. В то же время мы должны защитить общество от угроз незаконной торговли. Когда дело доходит до технологий, цифровизация является ключевым фактором. COVID-19 дал представление о том, чего ожидать от будущего, и мы должны быть готовы к будущему, поскольку не исключены другие подобные природные и антропогенные катастрофы.

Необходимо активно переходить к цифровизации, к безбумажной торговле и бесконтактным процессам. В этом контексте технологии могут помочь столь необходимой коллаборации с другими правительственными учреждениями – ИТ-системами, связанными друг с другом, поддерживаемыми взаимодействием для достижения услуг по принципу «единого окна» или транзитной системы.

С юридической точки зрения мы должны подумать о том, какие международные стандарты разрабатываются и как их внедрять. В то же время необходимо было бы учитывать внутренние или национальные требования, такие как защита данных или кибербезопасность, чтобы было необходимо сформировать юридическую оценку.

И наконец, окружающая среда. Мир сталкивается с проблемой изменения климата и рисками в других экологических областях. Мы реагируем на такого рода риски, потому что таможня может внести свой вклад в свои решения посредством пограничного контроля, отслеживания и отслеживания товаров. Нам необходимо отделить наше экономическое развитие от выбросов CO2 и других климатических проблем.

- Благодарю за интервью.