Казахстан добился отмены решения о признании арбитражного решения по делу Стати в кассационном суде Люксембурга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кассационный суд Люксембурга отменил решение о признании арбитражного решения против Казахстана в размере 500 миллионов долларов США, вернув дело обратно в Апелляционный суд, который будет сформирован в новом составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции РК.

«В августе 2017 года Анатол Стати, Габриэль Стати, Ascom Group S. A. и Terra Raf Trans Trading Ltd (далее - Стати) получили в одностороннем порядке судебный приказ, в соответствии с которым арбитражное решение по Договору к энергетической хартии, вынесенное в отношении Казахстана в 2013 году, было признано подлежащим исполнению в Великом Герцогстве Люксембург. Это решение было подтверждено решением Апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года», - напомнили в ведомстве.

В марте 2020 года Республика Казахстан подала кассационную жалобу, утверждая, в том числе, что Апелляционный суд Люксембурга неправильно рассмотрел наиболее важные доказательства мошенничества Стати, а именно письма бывших аудиторов Стати компании КПМГ о признании недействительными аудиторских отчетов по финансовым отчетностям трех компаний Стати за три года подряд. В этих письмах от 21 августа 2019 года КПМГ отметила, что доказательства мошенничества Стати, представленные Казахстаном, являются «существенными для точности аудиторских заключений и финансовой отчетности», выпущенных ее аудиторами (далее – Письма КПМГ).

«11 февраля 2021 года Кассационный суд Люксембурга удовлетворил кассационное заявление Республики Казахстан и полностью отменил решение Апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года. Суд пришел к выводу, что Апелляционный суд нарушил надлежащую процессуальную процедуру, полагаясь на вещественные доказательства, а именно на вышеупомянутые Письма КПМГ, и на закрытие процессуальной стадии, но не допустив прений сторон по тем же важным доказательствам путем обмена письменными аргументами. На этом основании Кассационный суд постановил, что решение Апелляционного суда нарушает надлежащую правовую процедуру и поэтому должно быть признано недействительным. Теперь это дело будет вновь рассмотрено другим составом Апелляционного суда Люксембурга. При этом следует отметить, что решения нижестоящих судов не часто отменяется кассационным судом», - отметили в Минюсте.

Как сообщалось ранее, другим знаковым решением от 8 января 2021 года Люксембургский окружной суд признал серьезность уголовного иска, поданного Республикой Казахстан против Стати в правоохранительные органы Люксембурга, и приостановил гражданский процесс по поводу ареста активов РК в Люксембурге, начатого Стати по арбитражному решению до завершения уголовного процесса. Рассмотрев доказательства мошенничества Стати и различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, окружной суд пришел к выводу, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и предполагаемыми гражданскими исками Стати по арбитражному решению против Казахстана. Теперь, после недавнего решения Кассационного суда по этому делу, предполагаемое требование Стати в соответствии с арбитражным решением в Люксембурге вообще не имеет под собой никаких оснований.

Позиция Казахстана заключается в том, что причина, по которой Письма КПМГ не были предметом добросовестных прений сторон в Люксембурге, заключается в сокрытии таких доказательств Стати. На самом деле стало очевидным, что были скрыты не только эти важнейшие доказательства, но и обнаруженная переписка от 2016 года между КПМГ и Стати. В этой переписке аудиторы прямо поставили под сомнение точность и законность финансовой информации в бухгалтерской документации Стати, касающейся их инвестиций в Казахстан. Теперь все это будет представлено в Апелляционный суд Люксембурга, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, позиция Казахстана и противоправные действия Стати, в частности в качестве стороны в арбитраже и судебных разбирательствах, были подтверждены независимыми юридическими заключениями двух ведущих международных арбитражных экспертов, профессора Джорджа Берманна и профессора Кэтрин Роджерс, которые Казахстан также планирует представить в судах Люксембурга.

Профессор Джордж Берманн представил независимое заключение, проанализировав все фактические обстоятельства и определив правовые последствия поведения сторон в споре, Профессор Берманн пришел к ряду выводов, в том числе он сказал, что Стати управляли своим мошенническим механизмом через «фиктивную корпоративную структуру» и «лжепредприятия», с помощью которых они могли «получить незаконное обогащение за счет других». Эксперт также определил, что «Неправомерное действия Стати, таким образом, полностью поставило под сомнение законность арбитражного процесса и вытекающего из него решения, как в отношении ответственности, так и в отношении ущерба» и тем самым, сделав арбитражное решение «продуктом мошенничества (который) не заслуживает признания или приведения в исполнение в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией». По мнению профессора Берманна, «мошенничество Стати не закончилось ни деятельностью в Казахстане, ни арбитражным процессом, ни периодом после вынесения Арбитражного решения. Оно продолжается и сегодня путем постоянных искажений в судебных делах, рассматриваемых в различных судах».

Профессор Кэтрин Роджерс также проанализировала факты, обратив свое внимание главным образом на последствия того, что КПМГ в августе 2019 года предприняла экстраординарный шаг, отозвав все свои аудиторские отчеты по финансовым отчетностям, на которые ссылались Стати. Профессор Роджерс пришла к выводу, что «на принятие решений арбитражным трибуналом повлияло бы утверждение своими собственными независимыми профессиональными аудиторами Стати о том, что их финансовые отчетности были совершенно ненадежными и были получены в результате существенных искажений или упущений». Эксперт также считает, что «эти новые доказательства вызвали бы независимые опасения относительно того, что Стати занимались скрытым мошенничеством и коррупцией, что должно было бы полностью исключить их возможность подачи исков в инвестиционный арбитраж».

«Мы приветствуем решение Кассационного суда Люксембурга и с нетерпением ожидаем защиты нашего дела о мошенничестве против Стати в Апелляционном суде Люксембурга. Мы с оптимизмом смотрим на наши шансы, так как мошеннические схемы Стати уже подтверждены крупными юридическими и финансовыми независимыми экспертами, в то время как мы не видели никаких встречных доказательств в этом отношении со стороны Стати», - говорит министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Напомним, в апреле 2020 года Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати. 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу РК по судебному делу с участием Национального банка РК и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании. Высокий Суд Англии обязал Стати выплатить Казахстану более 3,7 млн долларов судебных издержек.



