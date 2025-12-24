Казахстан демонстрирует прогресс по большинству направлений Целей устойчивого развития

— За последние 10 лет, когда были приняты Цели устойчивого развития, по многим направлениям наблюдается положительная динамика. Например, если в 2015 году охват дошкольным образованием составлял 53,8%, то в 2024 году он достиг 95,9%. В свою очередь, улучшение показателей достижения Целей усточивого развития требует обеспечения тесной связи стратегического и бюджетного планирования. Таким образом, национальные индикаторы Целей устойчивого развития, включенные в стратегические документы, прямо связаны с бюджетными программами. Это, в свою очередь, говорит о том, что предусмотрено необходимое финансирование, обеспечивающее их практическую реализацию, — сказал А. Дарбаев.

Спикер отметил, что международный авторитет Казахстана поэтапно укрепляется. Обсуждению вопросов реализации Целей устойчивого развития и поиску их оптимальных решений на различных площадках уделяется особое внимание.

Каждые три года Казахстан представляет добровольный национальный обзор на политическом форуме высшего уровня по устойчивому развитию. Представление обзора на этой международной площадке является для Казахстана не только возможностью показать свои достижения, но и выявить имеющиеся недостатки. Наряду с этим, участие в форуме открывает путь к международной экспертной оценке, доступ к лучшему мировому опыту и открытой дискуссии. До настоящего времени Казахстан представил три национальных обзора.

Как отметил вице-министр, в этом году в рамках политического форума высшего уровня, прошедшего в штаб-квартире ООН, Казахстан участвовал в числе 144 государств, и в числе 37 из них представил свой добровольный национальный обзор.

Напомним, обновленные Цели устойчивого развития Казахстана до 2030 года были утверждены в 2024 году.



